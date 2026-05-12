Effizienz! Atletico mit knappem Auswärtserfolg

Auswärtssieg für Atletico Madrid!

Die Elf von Trainer Diego Simeone feiert in der 36. Runde der spanischen LaLiga auswärts bei CA Osasuna einen 2:1-Erfolg.

Am Ende entscheidet auch die Effizienz. Während die Hausherren 23 Schüsse vorweisen, haben die Gäste im Vergleich nur fünf.

Der Führungstreffer fällt bereits nach 15 Minuten vom Punkt. Ademola Lookman trifft unten links ins Eck.

Sörloth mit der Entscheidung

Danach ist eigentlich Osasuna die bessere Mannschaft und drückt auf den Ausgleichstreffer. Das Tor macht aber schließlich Atletico. Joker Alexander Sörloth köpft aus kurzer Distanz ein (71.).

Marcos Llorente sieht in der Schlussphase zwar noch Gelb-Rot, am Auswärtserfolg ändert das jedoch nichts mehr (79.). Osasuna kommt nur noch zum Ehrentreffer durch Kike Barja (90.+1).

In der Tabelle liegen die "Rojiblancos" damit weiter auf dem komfortablen vierten Rang, drei Punkte hinter Platz drei. Osasuna ist Elfter. Die Tabelle >>>

Eine Niederlage gab es auch für David Affengruber und Elche in der 36. Runde. Zum Spielbericht >>>