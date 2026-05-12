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Bleibt er? Flick gibt Auskunft zu Vertragsverlängerung

Hansi Flick hat sich zu seiner vertraglichen Situation beim FC Barcelona geäußert.

Bleibt er? Flick gibt Auskunft zu Vertragsverlängerung Foto: © GETTY
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Hansi Flick wird den Vertrag als Trainer des FC Barcelona um ein weiteres Jahr bis Juni 2028 verlängern.

Obwohl es bisher keine offizielle Mitteilung seitens des alten und neuen spanischen Meisters gibt, bestätigte er indirekt entsprechende Berichte.

"Haben wir es schon bekanntgegeben? Ich bin sehr glücklich, und das Erreichte gibt mir das Vertrauen, noch ein oder zwei Jahre weiterzumachen", sagte der 61-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Alaves.

Fünfter Titel für Flick bei Barca

Barcelona war am Sonntag drei Runden vor Saisonende durch einen 2:0-Sieg im Clasico gegen Real Madrid vorzeitig Meister geworden. Es ist der zweite Gewinn der Primera Division in Serie.

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Flick hat in Katalonien in zwei Saisonen insgesamt fünf Titel errungen - je zwei in der Liga und im spanischen Supercup sowie einen im spanischen Cup.

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