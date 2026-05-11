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Barca jubelt über Meistertitel: "Der Preis für Beständigkeit"

Ein emotionaler Tag für Hansi Flick endete mit dem zweiten Meistertitel als Barca-Trainer. Ein Ziel haben die Katalanen jetzt noch.

Barca jubelt über Meistertitel: "Der Preis für Beständigkeit" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Sonntag, der 10. Mai 2026 wird Barca-Trainer Hansi Flick wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Trotz des 2:0-Sieges im El Clásico und der damit verbundenen Meisterschaftsentscheidung, war es "ein harter Tag" für den 61-Jährigen. "Mein Vater ist gestorben", erklärte er nach der geglückten Titelverteidigung.

Der Verein drückte ihm in einer offiziellen Stellungnahme sein Beileid aus >>>

Er sei so glücklich und stolz auf jeden, meinte er auf die Reaktion der Mannschaft angesprochen. "Der Klub ist eine echte Familie für mich", so Flick weiter. Auch Eric García war sich der Tragweite bewusst, die dieses Spiel für den Chefcoach der Katalanen hatte. "Es war zweifellos ein schwerer Tag für den Trainer. Wir wollten das für ihn tun", so der 25-jährige Abwehrspieler. Den Ligatitel bezeichnete er als "Preis für die Beständigkeit".

Flick: "Wollen die 100-Punkte-Marke erreichen"

Auch Ronald Araujo, der im Laufe der Saison mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte, zeigte sich emotional: "Wir wissen, was dieses Wappen bedeutet, und wir werden alles tun, um diesem Verein zu noch mehr Ruhm zu verhelfen".

Nach dem Titelgewinn rief Flick bereits das nächste Saisonziel aus: "Jetzt wollen wir die 100-Punkte-Marke erreichen, aber im Moment haben die Spieler es verdient, zu feiern. Und nächstes Jahr werden wir versuchen, die Champions League zu gewinnen." Nach dem Halbfinal-Aus im Vorjahr scheiterte man in dieser Saison in der Champions League bereits im Viertelfinale an Atlético Madrid.

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