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Mourinho zu Real? Casillas hat eine klare Meinung

Der ehemalige Real-Keeper äußert sich in den sozialen Medien mit einem Statement zur bevorstehenden Verpflichtung von Jose Mourinho.

Mourinho zu Real? Casillas hat eine klare Meinung Foto: © GETTY
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Laut diversen Medienberichten steht eine Rückkehr von Jose Mourinho als Trainer von Real Madrid kurz bevor (Alle Infos >>>).

Doch nicht bei allen würde das gut ankommen. Torwart-Legende Iker Casillas äußerte sich nun auf "x" mit einem Statement: "Ich persönlich habe nichts gegen Mourinho. Aber ich will ihn nicht bei Real Madrid haben."

Casillas selbst hält "andere Trainer für besser geeignet, den Verein meines Lebens zu trainieren. Das ist aber nur meine persönliche Meinung", so der ehemalige Torhüter der Königlichen.

Der heute 44-Jährige stand in der ersten Amtszeit von Mourinho im Tor von Real, machte insgesamt 136 Pflichtspiele in dieser Zeit.

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