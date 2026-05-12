Real Betis Balompie Real Betis Balompie RBB Elche CF Elche CF ELC
Endstand
2:1
1:1 , 1:0
  • Cucho Hernandez
  • Pablo Fornals
  • Hector Fort
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Niederlage! Affengruber und Elche in akuter Abstiegsgefahr

Der Aufsteiger muss fast die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl agieren und kassiert dementsprechend noch den Gegentreffer zur Niederlage.

Niederlage! Affengruber und Elche in akuter Abstiegsgefahr Foto: © Jesus Hernandez
Textquelle: © LAOLA1
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Rückschlag für den FC Elche im Abstiegskampf!

Das Team um ÖFB-Verteidiger David Affengruber, der wie gewohnt über die volle Distanz im Einsatz ist, kassiert auswärts bei Real Betis Sevilla in der 36. Runde eine knappe 1:2-Niederlage. Im Kampf um den Klassenerhalt wird es immer spannender.

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Betis startet gut, Elche antwortet

Den besseren Start in die Partie erwischen die Hausherren aus Sevilla. Nach neun Minuten trifft Stürmer Cucho Hernandez nach Vorarbeit von Pablo Fornals außerhalb des Sechzehners zur Führung.

In weiterer Folge sind die Gäste aus Elche die etwas klarere Mannschaft im Spiel nach vorne und so gelingt vor der Pause auch der Ausgleichstreffer durch Barca-Leihgabe Hector Fort (41.). So geht es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Platzverweis entscheidet die Partie

Durchgang zwei beginnt für Elche bitter. Innenverteidiger Leo Petrot sieht nach einem Foul Rot, weswegen der Affengruber-Klub quasi die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl agieren muss (49.).

Mit einem Mann mehr drückt Betis auf den Siegtreffer und belohnt sich schließlich auch für die Bemühungen. Fornals trifft aus der Distanz zum 2:1 (68.).

Am Ende bleibt es dabei und Betis holt sich wichtige Punkte im Kampf um Europa. Elche hingegen muss in den verbleibenden beiden Spielen dringend Punkte holen.

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