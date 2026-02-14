Real Madrid Real Madrid RMA Real Sociedad Real Sociedad RSO
Endstand
4:1
3:1 , 1:0
  • Mikel Oyarzabal
NEWS

Doppelter Vini! Real erobert vorerst Tabellenführung zurück

Real Madrid ist nach einem deutlichen Sieg über Real Sociedad zumindest vorerst neuer Spitzenreiter in La Liga.

Doppelter Vini! Real erobert vorerst Tabellenführung zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Real Madrid feiert einen deutlichen Sieg am 24. Spieltag von La Liga.

Angeführt von Vinicius Junior mit einem Doppelpack fertigen "Los Blancos" Real Sociedad mit 4:1 ab. Den Torreigen eröffnet Gonzalo Garcia nach Vorlage von Trent Alexander-Arnold (5.).

Elfmeter auf beiden Seiten

Auf der Gegenseite wird Yangel Herrera von Dejan Huijsen im Strafraum gelegt, Mikel Oyarzabal trifft den Elfmeter mit einem humorlosen Schuss in die Mitte zum Ausgleich (21.). Es sollte nicht der letzte Strafstoß an diesem Abend bleiben.

Denn nur wenige Minuten später zeigt Schiedsrichter Francisco José Hernandez Maeso erneut auf den Punkt - Jon Aramburu hat Vinicius im Strafraum zu Fall gebracht. Der Brasilianer verwandelt sicher zur erneuten Führung (25.).

Auch ohne Kylian Mbappe, der mit Knieproblemen zu kämpfen hat und das gesamte Spiel über auf der Bank sitzt, läuft die Real-Offensive wie eine geölte Maschine: Nach rund einer halben Stunde erhöht Federico Valverde mit einem Schlenzer von der Sechzehnerkante auf 3:1 (31.).

Alaba nach einer Stunde eingewechselt

Die endgültige Entscheidung fällt bereits wenige Sekunden nach Wiederanpfiff: Erneut wird Vinicius von Aramburu im Strafraum gefoult - wie zuvor verwandelt der Angreifer den Elfmeter sicher (48.).

Nach einer Stunde darf sich auch David Alaba über ein paar Spielminuten freuen: Der ÖFB-Legionär ersetzt Antonio Rüdiger, der erstmals seit Anfang Januar für die Königlichen auf dem Platz gestanden ist.

Durch den Erfolg übernimmt Real zumindest vorerst wieder die Tabellenführung. Der FC Barcelona schließt die Runde am Montag mit dem Gastspiel bei Girona ab.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

3

