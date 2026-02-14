Elversberg träumt nach Sieg gegen Dresden weiter vom Aufstieg

In der 22. Runde der 2. Bundesliga feiert SV Elversberg einen 2:1-Sieg bei Dynamo Dresden.

Dieser Auswärtserfolg hievt die Saarländer in der Tabelle vom vierten auf den zweiten Rang, einen direkten Aufstiegsplatz, während Dresden mit 21 Zählern weiterhin auf dem vorletzten Platz feststeckt.

Ex-Klagenfurter leitet Führung ein

Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm startet vielversprechend in das Duell. Bereits in der Anfangsphase gelingt Dynamo der Durchbruch: Nach Vorarbeit von Ben Bobzien ist es Alexander Rossipal, der zum 1:0 trifft (12.).

Vincent Wagners Truppe versucht in der Folge, über Ballbesitz ins Spiel zu finden – die Statistik weist zur Pause 57 Prozent Spielanteile für die Gäste aus – doch die gefährlichen Momente gehören zunächst den Sachsen.

Ein vermeintlicher Treffer von Jason Ceka wird nach Überprüfung durch den Video-Assistenten wegen einer Abseitsstellung aberkannt (25.). Trotz weiterer Bemühungen, darunter Schüsse von Lukasz Poreba auf Seiten der Gäste, geht es mit dem knappen Vorsprung für Dresden in die Kabinen.

Wende nach der Pause

Der zweite Durchgang beginnt erneut mit einem Eingriff des Video-Schiedsrichters, der eine mögliche Elfmetersituation für die Hausherren prüft, jedoch keinen Strafstoß gibt (51.).

Kurz darauf belohnt sich Elversberg für den betriebenen Aufwand: Bambase Conte bedient Nicholas Mickelson, der den verdienten 1:1-Ausgleich besorgt (58.). Das Spiel kippt nun zugunsten der Gäste, die weiterhin optisch überlegen agieren.

In der Schlussviertelstunde sorgt Lukas Petkov schließlich für die Entscheidung und markiert das 1:2 (77.).

ÖFB-Legionär Kristof mittendrin

Im Tor der Elversberger steht über die volle Distanz der österreichische Legionär Nicolas Kristof. Der Keeper erweist sich als sicherer Rückhalt, gerät jedoch in der hitzigen Schlussphase in den Fokus von Referee Robin Braun und sieht Gelb (90.).

In der üppigen Nachspielzeit zappelt der Ball zwar noch einmal im Netz der Dresdner, doch der Video-Assistent kassiert den vermeintlichen dritten Treffer der Elversberger wieder ein (90.).