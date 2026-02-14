Lens übernimmt die französische Tabellenführung

RC Lens knöpft Paris Saint-Germain die Tabellenführung der Ligue 1 ab! Am 22. Spieltag wird der PSG-Patzer vom Vortag>>> mit einem souveränen 5:0 beim FC Paris ausgenützt.

Ein Doppelpack von Wesley Said (24., 38.) sorgt schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse, die nach Seitenwechsel durch einen Elfmeter von Florian Thauvin (58.) noch untermauert werden. Am Schluss kommt auch noch Rayan Fofana in Torlaune (90., 90.+5).

Wermutstropfen: Ex-Rapidler Mamadou Sangaré muss in der 48. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Lens liegt nun einen Punkt vor PSG an der Spitze. Aufsteiger Paris muss nach sechs Punkten aus den letzten vier Spielen erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen, hat als 15. aber einen Acht-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz.