Paris FC Paris FC PAR
RC Lens RC Lens RCL
Endstand
0:5
0:2 , 0:3
  • Wesley Said
  • Wesley Said
  • Florian Thauvin
  • Rayan Fofana
  • Rayan Fofana
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Lens übernimmt die französische Tabellenführung

Am Tag nach der PSG-Niederlage in der Bretagne bleibt der Verfolger beim Stadtrivalen des Meisters souverän.

Lens übernimmt die französische Tabellenführung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

RC Lens knöpft Paris Saint-Germain die Tabellenführung der Ligue 1 ab! Am 22. Spieltag wird der PSG-Patzer vom Vortag>>> mit einem souveränen 5:0 beim FC Paris ausgenützt.

Ein Doppelpack von Wesley Said (24., 38.) sorgt schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse, die nach Seitenwechsel durch einen Elfmeter von Florian Thauvin (58.) noch untermauert werden. Am Schluss kommt auch noch Rayan Fofana in Torlaune (90., 90.+5).

Wermutstropfen: Ex-Rapidler Mamadou Sangaré muss in der 48. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Lens liegt nun einen Punkt vor PSG an der Spitze. Aufsteiger Paris muss nach sechs Punkten aus den letzten vier Spielen erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen, hat als 15. aber einen Acht-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz.

Mehr zum Thema

Elversberg träumt nach Sieg gegen Dresden weiter vom Aufstieg

Elversberg träumt nach Sieg gegen Dresden weiter vom Aufstieg

International
Top-Quartett makellos: Auch Stuttgart kann siegen

Top-Quartett makellos: Auch Stuttgart kann siegen

Deutsche Bundesliga
Arnautovic trifft erstmals seit November

Arnautovic trifft erstmals seit November

International
3
ÖFB-Trio bekommt von Kane und Co. eingeschenkt

ÖFB-Trio bekommt von Kane und Co. eingeschenkt

Deutsche Bundesliga
9
Ilzers Hoffenheimer schütteln Bayern-Ohrfeige souverän ab

Ilzers Hoffenheimer schütteln Bayern-Ohrfeige souverän ab

Deutsche Bundesliga
6
Darmstadt lässt aus: Hannover rückt mit Sieg bei Hertha näher

Darmstadt lässt aus: Hannover rückt mit Sieg bei Hertha näher

International
Ex-Austria-Coach findet neuen Job

Ex-Austria-Coach findet neuen Job

International
3

Kommentare

Fußball Ligue 1 Fußball International RC Lens Paris FC Paris Saint-Germain Florian Thauvin Mamadou Sangaré