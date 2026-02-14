Liverpool FC Liverpool FC LFC Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion BHA
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
  • Curtis Jones
  • Dominik Szoboszlai
  • Mohamed Salah
NEWS

FA-Cup: Liverpool und ManCity souverän weiter, Aston Villa raus

Newcastle nimmt die "Villans" aus dem Bewerb. Manchester City steigt ohne Glanz auf, Liverpool gegen einen PL-Konkurrenten schon überzeugender.

FA-Cup: Liverpool und ManCity souverän weiter, Aston Villa raus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Liverpool, Manchester City und Newcastle United stehen allesamt im Achtelfinale des englischen FA-Cups.

Die "Reds" setzen sich gegen Brighton and Hove Albion an der Anfield Road souverän 3:0 durch, die "Citizens" springen beim 2:0 über Viertligist Salford City nur so hoch wie notwendig.

Newcastle kann bei Aston Villa einen frühen 0:1-Rückstand in der letzten halben Stunde noch zum 3:1 drehen, profitiert dabei auch von einer Halbzeit in Überzahl (Rot gegen Bizot 45.+1).

West Ham United muss bei Drittligist Burton Albion für den 1:0-Sieg in die Verlängerung. Southampton steigt mit einem 2:1 nach Verlängerung über Leicester City auf, Norwich City setzt sich 3:1 gegen West Bromwich Albion durch.

