FA-Cup: Liverpool und ManCity souverän weiter, Aston Villa raus

Der FC Liverpool, Manchester City und Newcastle United stehen allesamt im Achtelfinale des englischen FA-Cups.

Die "Reds" setzen sich gegen Brighton and Hove Albion an der Anfield Road souverän 3:0 durch, die "Citizens" springen beim 2:0 über Viertligist Salford City nur so hoch wie notwendig.

Newcastle kann bei Aston Villa einen frühen 0:1-Rückstand in der letzten halben Stunde noch zum 3:1 drehen, profitiert dabei auch von einer Halbzeit in Überzahl (Rot gegen Bizot 45.+1).

West Ham United muss bei Drittligist Burton Albion für den 1:0-Sieg in die Verlängerung. Southampton steigt mit einem 2:1 nach Verlängerung über Leicester City auf, Norwich City setzt sich 3:1 gegen West Bromwich Albion durch.