Inter Mailand feiert am 25. Spieltag der Serie A einen späten 3:2-Heimsieg gegen Juventus Turin. Juve kann in Unterzahl zwei Mal ausgleichen, muss sich am Ende aber spät geschlagen geben.

Zwei Tore, eine rote Karte

Inter startet aktiver und geht früh in Führung: Enriques scharfe Hereingabe wird von Cambiaso unglücklich abgefälscht und erwischt Di Gregorio am falschen Fuß (17.)

Doch nur acht Minuten später macht Cambiaso seinen Fehler wieder gut. Nach Vorarbeit von McKennie nutzt er die Schläfrigkeit von Inters Defensive aus und stellt auf 1:1 (25.).

Kurz vor der Pause schwächt sich Juve allerdings selbst. Bastoni geht nach einem Zweikampf mit dem bereits gelbverwarnten Kalulu geschickt zu Boden, Schiedsrichter La Penna schickt den Kalulu mit Gelb-Rot vom Feld (42.).

Packende Schlussphase bringt Sieg für Inter

Nach der Pause erhöht Inter erneut das Tempo, es folgt eine turbulente Schlussphase. Nach butterweicher Flanke von DiMarco setzt Esposito einen Kopfball perfekt ins Eck und köpft Inter erneut in Führung (76.).

Doch das ist noch immer nicht der Schlusspunkt. Das dezimierte Juventus kombiniert sich in den letzten Atemzügen der Partie noch einmal schön vor das gegnerische Tor, wo Locatelli nach McKennie-Assist sehenswert zum 2:2-Ausgleich trifft (83.).

Als alle schon mit dem Unentschieden rechnen, trifft Zielinski per Weitschuss tatsächlich noch zum umjubelten 3:2 für Inter (90.).

Damit ist das Team von Christian Chivu weiterhin Tabellenführer, Juventus ist Vierter.