Arnautovic trifft erstmals seit November

Marko Arnautovic erzielt sein erstes Tor für Roter Stern Belgrad seit 6. November, als er in der UEFA Europa League gegen den OSC Lille anschrieb.

Beim 3:0-Auswärtssieg der Hauptstädter bei Zeleznicar Pancevo trifft er zum 1:0 (29.). Vasilije Kostov sorgt anschließend mit einem Doppelpack für den klaren Endstand.

Roter Stern führt die Tabelle einen Punkt vor Rivale Partizan Belgrad an. Arnautovic hält bei fünf Treffern aus 20 Pflichtspielen, davon drei Treffer in der Liga und zwei in der Europa League.