FK Zeleznicar Pancevo FK Zeleznicar Pancevo ZEL
FK Crvena Zvezda Belgrade FK Crvena Zvezda Belgrade CZV
Endstand
0:3
0:1 , 0:2
  • Marko Arnautovic
  • Vasilije Kostov
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Arnautovic trifft erstmals seit November

Der ÖFB-Legionär legt den Grundstein für den Auswärtssieg in Pancevo.

Arnautovic trifft erstmals seit November Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marko Arnautovic erzielt sein erstes Tor für Roter Stern Belgrad seit 6. November, als er in der UEFA Europa League gegen den OSC Lille anschrieb.

Beim 3:0-Auswärtssieg der Hauptstädter bei Zeleznicar Pancevo trifft er zum 1:0 (29.). Vasilije Kostov sorgt anschließend mit einem Doppelpack für den klaren Endstand.

Roter Stern führt die Tabelle einen Punkt vor Rivale Partizan Belgrad an. Arnautovic hält bei fünf Treffern aus 20 Pflichtspielen, davon drei Treffer in der Liga und zwei in der Europa League.

