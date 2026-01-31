Barça besiegt Elche mit Kapitän Affengruber

Für den FC Elche mit ÖFB-Legionär David Affengruber, der sein Team erstmals als Kapitän aufs Feld führt, setzt es in der 22. Runde von LaLiga eine 1:3-Niederlage gegen den FC Barcelona.

Die Truppe von Hansi Flick zeigt dabei einen sehr dominanten Auftritt, vergibt allerdings auch unzählige gute Chancen.

Yamal mit der frühen Führung

Die Katalanen starten perfekt in die Partie. Nach einem schönen Pass von Dani Olmo umkurvt Lamine Yamal Elche-Keeper Inaki Pena und schiebt zur 1:0-Führung ein (6.).

Daraufhin macht die "Blaugrana" weiter Druck und drängt auf den zweiten Treffer, doch Elche kommt immer wieder zu Kontern. So auch in der 29. Minute, als Alvaro alleine auf Joan Garcia zuläuft und zum Ausgleich einschiebt.

Kurz danach sorgt Ferran Torres für eine kuriose Szene. Über Yamal landet der Ball beim Stürmer, der mit seinem direkten Abschluss nur die Latte trifft, von dort prallt die Kugel zurück zu Torres, von dessen Schulter das Leder erneut an die Latte springt, woraufhin Elche klären kann.

Kurz darauf macht es der spanische Nationalspieler dann besser. Nach einer sehr überlegten Vorlage von Frenkie De Jong hämmert Torres den Ball zur erneuten Führung ins Netz (40.).

Rashford sorgt für die Entscheidung

In der zweiten Hälfte geht die Partie gleich weiter wie in Durchgang eins. Barça dominiert und spielt sich unzählige Chancen raus, doch viele 100-prozentige Möglichkeiten werden leichtfertig vergeben.

In der 71. Minute ist erneut Yamal, der über die rechte Seite durchkommt. Er legt den Ball in die Mitte, wo ein Elche-Verteidiger zunächst noch seine Füße dazwischen bringt, doch die Kugel landet bei Marcus Rashford, der zum 3:1-Endstand einschiebt.

Affengruber wird bei Elche in der 74. Minute ausgewechselt.

Durch den Sieg bauen die Katalanen den Vorsprung auf Real Madrid vorerst auf vier Punkte aus. Elche liegt aktuell auf Rang zwölf.