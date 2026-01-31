Hamburger SV Hamburger SV HSV FC Bayern München FC Bayern München FCB
Endstand
2:2
1:1 , 1:1
  • Fabio Vieira
  • Luka Vuskovic
NEWS

Bayern patzt gegen den HSV erneut

Nach der Niederlage gegen Augsburg setzt es für den deutschen Rekordmeister den nächsten Dämpfer.

Bayern patzt gegen den HSV erneut
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 20. Spieltag der deutschen Bundesliga trotzt der Hamburger SV dem FC Bayern München ein 2:2-Unentschieden ab.

Trotz einer klaren Überlegenheit gelingt den Münchnern der Lucky Punch in der Schlussphase nicht. Für das Team von Vincent Kompany ist es bereits das zweite sieglose Spiel in Folge.

Kane antwortet Vieira

Der Auftakt gestaltet sich intensiv, wobei die Gäste aus München das Geschehen erwartungsgemäß dominieren.

Die Hausherren verstecken sich jedoch nicht und verbuchen durch Daniel Fernandes frühe Offensivaktionen. Nach einer halben Stunde schaltet sich der Video-Assistent ein, woraufhin Schiedsrichter Harm Osmers auf Strafstoß für Hamburg entscheidet.

Fabio Vieira lässt sich diese Chance nicht entgehen und verwandelt sicher zur 1:0-Führung (34.). Die Reaktion des Rekordmeisters lässt nicht lange auf sich warten: Kurz vor dem Pausenpfiff bedient Joshua Kimmich Stürmerstar Harry Kane, der den Ball zum verdienten 1:1 im Netz unterbringt (42.).

Joker Diaz sticht sofort

Zum Wiederanpfiff beweist Bayern-Trainer Kompany ein glückliches Händchen, indem er Luis Diaz für Lennart Karl ins Spiel bringt.

Der Wechsel zahlt sich augenblicklich aus, als der Joker nach Vorlage von Michael Olise zur 2:1-Führung trifft (46.). Der Hamburger SV zeigt sich allerdings kämpferisch und schlägt prompt zurück: Luka Vuskovic steigt hoch und köpft zum 2:2-Ausgleich ein (53.).

In der Folge drängen die Gäste vehement auf den Siegtreffer und erarbeiten sich zahlreiche Eckbälle, beißen sich aber an der Hamburger Defensive die Zähne aus.

Eine hitzige Szene in der Nachspielzeit, bei der der VAR eine mögliche Elfmetersituation für Bayern prüft, bleibt am Ende ohne Folgen.

Wichtiger Zähler für die Moral

Mit der Punkteteilung ist der FC Bayern München unangefochten auf Platz eins der Tabelle und wahrt einen komfortablen Vorsprung auf die Verfolger.

Der Hamburger SV sammelt einen wichtigen Zähler im Mittelfeld der Liga und hält den Abstand zu den Abstiegsrängen konstant.

