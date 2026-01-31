Chelsea dreht Partie gegen Abstiegskandidat West Ham

Der FC Chelsea braucht am 24. Spieltag der Premier League eine Aufholjagd, um gegen das abstiegsgefährdete West Ham United zu gewinnen.

Die "Blues" liegen zur Pause sogar bereits 0:2 zurück. In der zweiten Halbzeit zeigen sie aber ein ganz anderes Gesicht und holen noch einen 3:2-Sieg.

"Hammers" schocken "Blues"

West Ham startet mutig und nutzt gleich die erste Gelegenheit. In der 7. Minute segelt eine Flanke von Jarrod Bowen durch den Strafraum, die Taty zunächst verpasst. Chelsea-Keeper Robert Sanchez verschätzt sich und der Ball findet den Weg ins Tor.

Chelsea hat anschließend mehr Ballbesitz, bleibt aber fehlerhaft und anfällig für Konter. Einer davon sitzt: Nach einem mustergültig ausgespielten Gegenstoß hämmert Crysencio Summerville den Ball in der 36. Minute zum 2:0 ins Netz.

Die Pfiffe der Chelsea-Fans zur Pause sind entsprechend laut.

Fernandez-Treffer entscheidet Partie

Trainer Rosenior reagiert mit einem Dreifachwechsel, Chelsea zeigt nach Wiederbeginn ein anderes Gesicht. Die "Blues" erhöhen den Druck, Areola hält West Ham mit starken Paraden zunächst im Spiel.

In der 57. Minute fällt dann der verdiente Anschlusstreffer: Wesley Fofana chippt den Ball vors Tor, Joao Pedro nickt clever zum 1:2 ein.

Chelsea bleibt am Drücker, schnürt die Gäste zunehmend ein und belohnt sich schließlich. Nach einer chaotischen Szene im Fünfmeterraum ist Marc Cucurella in der 70. Minute per Flugkopfball zur Stelle und gleicht aus.

In der Schlussphase drängt Chelsea sogar auf den Sieg, während West Ham kaum noch für Entlastung sorgen kann. Das sollte sich in der zweiten Minute der Nachspielzeit rächen, als Enzo Fernandez das 3:2 erzielt.

Chelsea überholt Manchester United vorerst und steht als Vierter auf einem Champions-League-Rang. West Ham fehlen als 18. fünf Punkte auf das rettende Ufer.