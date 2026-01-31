Napoli verdaut Champions-League-Aus schnell

Die SSC Neapel gewinnt am 23. Spieltag der Serie A im heimischen Diego-Armando-Maradona-Stadion mit 2:1 gegen die AC Florenz.

Nach zuletzt schwierigen Wochen, inklusive Champions-League-Aus in dieser Woche, tankt der Meister der Vorsaison in der Liga wieder Selbstvertrauen. In einer abwechslungsreichen Partie entscheiden zwei frühe Tore zu Beginn der jeweiligen Halbzeiten das Spiel.

Napoli übernimmt von Beginn an die Kontrolle und geht früh in Führung. Nach einem weiten Abschlag von Keeper Meret ist Antonio Vergara in der 11. Minute frei durch und schiebt überlegt zum 1:0 ein.

Die Gastgeber bleiben tonangebend, müssen aber mehrere brenzlige Situationen überstehen: Piccoli köpft an die Stange, wenig später pariert Meret stark gegen Gudmundsson.

Napoli kommt wieder besser rein

Nach dem Seitenwechsel erwischt Neapel den besseren Start. Miguel nutzt den Raum, den ihm die Gäste auf der linken Seite geben und trifft in der 49. Minute sehenswert ins lange Eck zum 2:0.

Florenz antwortet jedoch prompt: Nach einem schnellen Konter scheitert Piccoli zunächst an Meret, den Abpraller verwertet Manor Solomon zum 2:1-Anschlusstreffer (57.).

In der Schlussphase erhöht die Fiorentina den Druck, kommt jedoch trotz guter Möglichkeiten nicht mehr zum Ausgleich.

So bringt Napoli den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen wichtigen Heimsieg. Napoli überholt damit vorrübergehend die AS Roma und ist Tabellendritter. Die Fiorentina bleibt als 18. auf einem Abstiegsrang.