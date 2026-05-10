Ausgerechnet im Clasico! Barca schlägt Real und ist Meister

Der FC Barcelona ist zum 29. Mal spanischer Meister!

Ausgerechnet im legendären "El Clasico" vor eigener Kulisse jubeln die Katalanen in der 35. Runde der spanischen La Liga über einen 2:0-Sieg gegen Erzrivale Real Madrid. Zum ersten Mal in der Geschichte fixiert der Klub den Titel im Clasico.

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Noch vor dem Spiel wird es emotional. Da der Vater von Barca-Coach Hansi Flick wenige Stunden vor dem Spiel verstorben ist, gibt es eine Schweigeminute vor Anpfiff. Im Anschluss daran erhält Flick Sprechchöre vom gesamten Stadion.

Barca überzeugt mit Effizienz

Die ersten Minuten gehören eigentlich den Gästen aus der Hauptstadt. Das erste Tor erzielen aber die Katalanen nach einem Geniestreich von Marcus Rashford. Die Leihgabe von Manchester United knallt einen Freistoß unhaltbar ins Tormanneck (9.).

Barca überzeugt in diesem Clasico mit einer unglaublichen Effizienz. Mit dem zweiten Torschuss gehen die Hausherren durch Ferran Torres mit 2:0 in Führung. Der Treffer wird von Dani Olmo traumhaft mit der Hacke vorbereitet (18.).

Real versucht daraufhin eine Antwort zu finden und kommt durch Goncalo Garcia auch zu einer guten Chance. Der Stürmer schießt aber am Tor vorbei (22.)

Keine weiteren Treffer

Danach hat die Flick-Elf noch zwei gute Gelegenheiten durch Rashford (38.) und Olmo (39.), beide scheitern mit ihren Abschlüssen aber. So geht es mit einem 2:0 in die Halbzeitpause.

Halbzeit zwei beginnt erneut mit sehr viel Ballbesitz für die "Blaugrana". Thibaut Courtois hält Real mit einer starken Fußabwehr gegen Torres im Spiel (56.).

Danach ist etwas die Luft raus bei beiden Mannschaften. Barca muss nicht mehr und Real scheint auch nicht mehr so richtig an den Sieg zu glauben. So bleibt es am Ende beim komfortablen 2:0-Heimerfolg und der gleichzeitigen Meisterschaft für die Flick-Elf.