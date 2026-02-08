Klatsche für Ilzer! Bayern schlägt Hoffenheim eindeutig

Christian Ilzer und seine Hoffenheimer geraten in der Allianz Arena unter die Räder!

Der FC Bayern München schlägt die TSG 1899 Hoffenheim am 21. Spieltag mit 5:1. Durch die frühe rote Karte von Kevin Akpoguma samt verschuldetem Elfmeter kippt die Partie früh in eine Richtung. In der zweiten Hälfte machen es die Münchner deutlich.

Die Gastgeber übernehmen sofort die Initiative, doch die Partie kippt erst nach einer Viertelstunde dramatisch zugunsten der Münchner. Akpoguma sieht nach einer Notbremse an Luis Diaz im eigenen Strafraum die Rote Karte (17.) - eine strittige Entscheidung. Den Elfer verwandelt Harry Kane sicher zur Führung (20.).

Ausgleich in Unterzahl

Trotz der Unterzahl zeigt sich Christian Ilzers Truppe kämpferisch und kommt durch Andrej Kramaric, der eine Vorlage von Fisnik Asllani verwertet, zum überraschenden Ausgleich (35.).

Die Freude währt jedoch nur kurz, da Kane noch vor der Pause einen weiteren Strafstoß im Netz unterbringt (45.) - wieder holt Diaz den Elfer heraus. In der Nachspielzeit erhöht der Kolumbianer selbst nach Vorarbeit des Engländers noch auf 3:1 (45.+2).

Dann wird es deutlich

Auch im zweiten Durchgang dominieren die Bayern das Geschehen und nutzen die numerische Überlegenheit eiskalt aus.

Diaz präsentiert sich in Torlaune und baut den Vorsprung nach einem Zuspiel von Michael Olise weiter aus (62.).

Aus rot-weiß-roter Sicht verläuft der Nachmittag durchwachsen: Der Hoffenheimer Alexander Prass, der früh verwarnt wird, muss in der Schlussphase vom Feld, während sein Trainer Ilzer machtlos mitansehen muss, wie seiner Defensive der Zugriff entgleitet.

Laimer gibt Comeback

Auf der Gegenseite kommt Konrad Laimer in der 80. Minute für Alphonso Davies in die Partie. Für den ÖFB-Star ist es das erste Spiel nach seiner Verletzung.

Den Schlusspunkt setzt abermals Diaz, der nach Vorlage des eingewechselten Jamal Musiala seinen dritten Treffer markiert und den 5:1-Endstand herstellt (89.).

Mit diesem Kantersieg beenden die Münchner die beeindruckende Serie der Hoffenheimer, die zuvor fünf Spiele in Folge gewonnen hatten. Während Bayern München den Abstand auf Verfolger Borussia Dortmund wahrt, muss die TSG den Blick kurz nach hinten richten, verweilt aber weiterhin auf einem Champions-League-Platz.