Haaland-Elfmeter rettet Manchester City den Sieg

In der 25. Runde der Premier Legaue dreht Manchester City einen Rückstand und sichert sich durch einen späten Elfmeter den 2:1-Auswärtssieg beim FC Liverpool in Anfield.

Die Partie beginnt intensiv, wobei die Gäste den besseren Start erwischen. Bereits kurz nach Anpfiff prüft Erling Haaland den gegnerischen Torhüter (2.), und auch Antoine Semenyo verfehlt das Ziel nur wenige Minuten später (5.).

Liverpool versucht, Zugriff auf das Spiel zu bekommen, muss jedoch defensiv stets wachsam bleiben, etwa als Marc Guehi nach einer Ecke zum Kopfball kommt, dieser aber pariert wird (22.).

Auf der Gegenseite setzt Mohamed Salah ein erstes Ausrufezeichen, sein Schuss verfehlt jedoch das Tor (28.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff zwingt Haaland den Liverpooler Schlussmann Alisson erneut zu einer Parade (34.), sodass es torlos in die Kabinen geht.

Szoboszlai bringt das Heimteam in Führung

Nach dem Seitenwechsel erhöht Liverpool die Schlagzahl merklich. Sowohl Dominik Szoboszlai (52.) als auch Florian Wirtz (65.) scheitern mit ihren Abschlüssen am gut reagierenden City-Keeper Gianluigi Donnarumma.

Eine kurze Unterbrechung gibt es rund um die 70. Spielminute, als der VAR eine mögliche Rote Karte gegen die Gäste prüft, sich aber dagegen entscheidet.

In der 74. Minute belohnt sich die Heimelf schließlich: Szoboszlai trifft zur viel umjubelten 1:0-Führung.

Guardiolas Team erhöht daraufhin den Druck und kommt durch Bernardo Silva, der eine Vorlage von Haaland verwertet, zum verdienten Ausgleich (84.).

Hektik und rote Karte in der Nachspielzeit

Die Schlussphase entwickelt sich zu einem wahren Krimi.

In der Nachspielzeit wird den Gästen ein Strafstoß zugesprochen, den Haaland nervenstark zum 2:1 verwandelt (90.+3).

Slots Elf wirft in den verbleibenden Minuten alles nach vorne, doch sowohl der eingewechselte Federico Chiesa (90.+5) als auch Alexis Mac Allister (90.+9) bringen den Ball nicht im Tor unter.

Ein vermeintlicher weiterer Treffer der Gäste wird nach Videobeweis aberkannt, bevor die Partie einen hektischen Abschluss findet: Torschütze Szoboszlai sieht nach einer Notbremse gegen Haaland tief in der Nachspielzeit die Rote Karte (90.+13).

Mit diesem Sieg bleibt Manchester City weiterhin der erste Verfolger von Arsenal, während Liverpool wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze liegen lässt.