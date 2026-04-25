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Endstand
0:2
0:1 , 0:1
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Auch ohne Yamal! Barca bleibt weiter auf Kurs Titelverteidigung

Die Katalanen kämpfen sich zu einem knappen Auswärtserfolg in Getafe und bauen damit die Tabellenführung wieder aus.

Auch ohne Yamal! Barca bleibt weiter auf Kurs Titelverteidigung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Barcelona schlägt in der 32. Runde der spanischen LaLiga den FC Getafe auswärts mit 2:0.

Fermin Lopez bringt die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.+1), ehe Marcus Rashford in der Schlussphase nach einem Getafe-Eckball für den 2:0-Endstand sorgt (74.).

Barca gewinnt damit auch das erste Spiel ohne Superstar Lamine Yamal, der für den Rest der Saison aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausfällt.

Meisterfeier im Clasico?

Weil zudem der große Rivale Real Madrid am Freitagabend gegen Real Betis nur 1:1 gespielt hat, bauen die Katalanen die Tabellenführung auf elf Punkte aus.

Gewinnen beide Teams ihr Ligaspiel kommende Woche, könnte die Entscheidung um die Meisterschaft also im großen "El Clasico" am 10. Mai fallen.

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