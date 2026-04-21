Arbeitssieg! Real erfüllt Pflichtaufgabe gegen Alaves

Real Madrid gewinnt am 32. Spieltag von LaLiga gegen Nachzügler Deportivo Alaves mit 2:1.

Die Mannschaft übernimmt von Beginn an die Kontrolle über das Spielgeschehen und drängt die Gäste mit viel Ballbesitz tief in die eigene Hälfte.

Bereits in den Anfangsminuten verzeichnen Jude Bellingham und Federico Valverde erste aussichtsreiche Abschlüsse, verfehlen jedoch das Tor von Alaves-Keeper Antonio Sivera.

Nach kurzen, verletzungsbedingten Unterbrechungen rund um den gegnerischen Stürmer Toni Martinez und Reals Valverde schnüren die Gastgeber den Gegner weiter ein.

In der 30. Minute belohnt sich Real schließlich: Nach Vorarbeit von Arda Guler trifft Kylian Mbappe zur verdienten Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gibt es noch einen bitteren Moment für die Hausherren, als Eder Militao verletzt ausgewechselt und durch Antonio Rudiger ersetzt werden muss.

Souveräne Kontrolle und spätes Aufbäumen

Real Madrid schlägt unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut zu: Federico Valverde bedient Vinicius Junior, der platziert zum zweiten Treffer des Tages einnetzt.

Alaves gibt sich trotz des Rückstands nicht auf und erarbeitet sich in der Schlussphase vermehrt Abschlusssituationen.

Real bleibt an Barca dran

Die späten Bemühungen der Gäste werden belohnt, als Toni Martinez nach Zuspiel des eingewechselten Ander Guevara den Anschlusstreffer erzielt. Trotz einer ambitionierten Nachspielzeit reicht es für Alaves allerdings nicht mehr für den späten Ausgleich.

Mit nun 73 Punkten verkürzt Real zumindest bis morgen den Rückstand auf den FC Barcelona auf sechs Zähler.