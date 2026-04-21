Inter Mailand Inter Mailand INT Como 1907 Como 1907 COM
Endstand
3:2
0:1 , 3:1
  • Hakan Calhanoglu
  • Hakan Calhanoglu
  • Petar Sucic
  • Martin Baturina
  • Lucas Da Cunha
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Irre Wende! Inter zieht ins Coppa-Finale ein

Nach 69 Minuten liegen die Nerazzurri noch 0:2 hinten, dann startet der Turnaround.

Irre Wende! Inter zieht ins Coppa-Finale ein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Dramatischer Abend im Halbfinale der Coppa Italia!

Inter Mailand steht nach einer unfassbaren Willensleistung im Pokalfinale. Gegen Como 1907 gewinnt die Chivu-Elf nach 0:2-Rückstand und einer irren Schlussphase noch mit 3:2. Das Hinspiel endete mit 0:0.

Dabei sieht es lange Zeit nach einer Blamage für den Favoriten aus. Obwohl Inter das Spiel mit 62% Ballbesitz über weite Strecken kontrolliert, zeigen sich die Gäste gnadenlos effizient. Bereits in der ersten Halbzeit schockt Martin Baturina die Hausherren, als er nach Vorlage von Ignace Van Der Brempt zur 1:0-Führung für Como trifft. Mit diesem Ergebnis geht es auch in die Pause.

Wer nach dem Seitenwechsel auf ein schnelles Aufbäumen von Inter hofft, wird bitter enttäuscht. Kaum ist die zweite Hälfte angepfiffen, legt Como nach. Lucas Da Cunha erhöht nach einem Zuspiel von Nico Paz auf 2:0. Die Sensation scheint perfekt, der Favorit liegt am Boden.

Calhanoglu und Sucic drehen das Spiel

Doch dann beginnt die Show der eingewechselten und wiedererstarkten Inter-Stars. Der eingewechselte Petar Sucic findet mit seiner ersten Aktion Hakan Calhanoglu, der den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt. Plötzlich ist wieder Leben im Spiel.

Das Duo Infernale schlägt in der Schlussphase erneut zu: Wieder ist es Sucic, der Calhanoglu bedient. Und der türkische Superstar lässt sich nicht zweimal bitten - 2:2!

Die Partie ist komplett gedreht, das Momentum auf Seiten von Inter. Como, das trotz der Niederlage sogar mehr Schüsse aufs Tor abgibt (sieben zu sechs), wirkt sichtlich geschockt.

Den endgültigen K.o. für die tapferen Gäste besorgt der Held des Abends dann selbst. Sucic, der bereits zwei Treffer vorbereitet hat, krönt seine Leistung mit dem Siegtor zum 3:2, diesmal nach Vorlage von – wem auch sonst – Calhanoglu. In einer turbulenten Schlussphase bringt Inter den Sieg über die Zeit.

Im Finale trifft Inter entweder auf Atalanta Bergamo oder Lazio Rom.

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