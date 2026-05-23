Laimer nach Pokalsieg: "Ich hätte auch gerne ein Tor geschossen"

Erstmals seit 2020 stand der FC Bayern München am Samstag im Finale des DFB-Pokals konnten dank eine 3:0-Siegs gegen den VfB Stuttgart (Zum Spielbericht>>>) auch gleich wieder den Titel einfahren.

Die Münchner, die in dieser Zeit fünf Mal Meister geworden sind, wollten unbedingt wieder das nationale Double gewinnen.

Joshua Kimmich meint nach dem Spiel in der "ARD": "Jeder war sehr, sehr glücklich, dass wir endlich mal wieder in Berlin waren. Wir wollten natürlich unbedingt gewinnen - für uns selbst, für unsere Familien, aber auch für den Klub, weil das schon etwas sehr Besonderes ist."

"Weltklasse"-Kane

Dabei starteten die Bayern schwach in die Partie, vor allem in der ersten Hälfte hatten die Stuttgarter die größeren Spielanteile. "Der VfB hat eigentlich besser ins Spiel gefunden. Da waren wir nicht so gut im Spiel", sagt Kimmich.

Doch in der zweiten Hälfte steigerten sich die Bayern, der überragend aufgelegte Harry Kane entschied das Endspiel im Alleingang. Der Engländer erzielte mit einem lupenreinen Hattrick alle drei Treffer der Bayern.

Bayern-Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic bezeichnete den Stürmer-Star nach der Partie einfach nur mit "Welt-, Welt-, Weltklasse". Der Engländer selbst sprach von einem der besten Spiele seiner Karriere.

Laimer: "Der ist schon langsam durstig"

Auch ÖFB-Legionär Konrad Laimer hätte sich in die Schützenliste eintragen können. Doch der Österreicher ließ Mitte der zweiten Hälfte eine Topchance liegen.

"Wir haben da so einen Engländer vorne, der liebt das Tore schießen. Ich hätte natürlich auch gerne ein Tor geschossen, aber das spare ich mir für ein anderes Mal auf. Das passt schon", scherzt Laimer nach dem Spiel.

In Begleitung von der Kakadu-Statue, die bei den Bayern-Feierlichkeiten in den letzten Wochen ständig dabei war, machte sich Laimer schon für die Pokalfeier bereit: "Der ist schon langsam durstig, wie wir alle. Jetzt wird es auch Zeit, dass wir dann auch was zum Trinken bekommen."