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Endstand
3:0
0:0 , 3:0
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Erster Titel seit 2020! Kane schießt Bayern zum DFB-Pokal-Sieg

Der Engländer sorgt mit einem Hattrick gegen Stuttgart für den ersten DFB-Pokal-Sieg seit sechs Jahren.

Erster Titel seit 2020! Kane schießt Bayern zum DFB-Pokal-Sieg Foto: © IMAGO / Nordphoto
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Bayern München gewinnt den DFB-Pokal 2026!

Die Münchner setzen sich im Finale in Berlin mit 2:0 gegen Vorjahressieger VfB Stuttgart durch. Dabei zeigen sich die Münchner trotz einer relativ schwachen ersten Hälfte eiskalt.

Stuttgart startet besser

Die Stuttgarter starten besser in die Partie. Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt kommt in der Anfangsphase gleich zweimal gefährlich vor das Tor, bringt den Ball jedoch nicht im Kasten unter.

Doch mit Fortdauer der ersten Halbzeit finden die Bayern langsam besser ins Spiel. Dennoch dauert es bis zur 36. Minute, ehe die Münchner einen gefährlichen Abschluss vorweisen können. Josip Stanisic prüft VfB-Keeper Alex Nübel aus der Distanz.

Laimer verpasst Vorentscheidung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit tritt dann Michael Olise erstmals in Erscheinung. Der Franzose dribbelt sich durch und flankt genau auf den Kopf von Harry Kane. Der englische Starsturm macht es dann eiskalt und stellt auf 1:0 (55.).

Gut fünf Minuten später haben die Bayern dann die Chance auf die Vorentscheidung. Ein Abpraller landet vor den Füßen von Konrad Laimer, doch der ÖFB-Legionär bringt den Ball nicht im Tor unter.

Kane macht Hattrick perfekt

So ist es in der 80. Minute erneut Harry Kane, der alles klar macht. Zunächst scheitert der Engländer zwar mit einem schönen Schlenzer an der Latte, aber die Bayern bleiben im Ballbesitz. Kane bekommt im Strafraum erneut den Ball, verschafft sich mit einer Weltklasse-Ballannahme Raum und schiebt eiskalt zum 2:0 ein.

Kurz vor Ende der Partie bekommt das Team von Vincent Kompany noch einen Elfmeter zugesprochen. Harry Kane tritt an und macht mit einem lupenreinen Hattrick den Bayern-Triumph perfekt (90+2.).

Während die Stuttgarter die Titelverteidigung verpassen, holen die Bayern erstmals seit 2020 den DFB-Pokal und feiern ihren insgesamt 21. Pokaltriumph. Für Konrad Laimer ist es nach zwei Titeln mit Leipzig der insgesamt dritte Pokalsieg in Deutschland.

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