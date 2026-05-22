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Fix! David Alaba wird Real Madrid verlassen

Seit Monaten hat es sich angedeutet, nun machen es die "Königlichen" offiziell. Am Samstag gibt es die Verabschiedung.

Fix! David Alaba wird Real Madrid verlassen Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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David Alaba und Real Madrid gehen getrennte Wege.

Der Vertrag des ÖFB-Stars wird nicht verlängert. Der Abschied wird von den "Königlichen" nun offiziell kommuniziert, am Samstag erfolgt im Rahmen des Heimspiels gegen Athletic Bilbao die Zeremonie.

Der auf seinen 34. Geburtstag zusteuernde Verteidiger spielte 131 Mal für Real, erzielte dabei fünf Tore.

Insgesamt wurden seit seinem ablösefreien Wechsel vom FC Bayern elf Titel errungen: Zwei spanische Meistertitel, eine Copa del Rey, zweimal der Supercup auf nationaler Ebene; zweimal die Champions League, zweimal die Klub-Weltmeisterschaft (nach altem Format) und zweimal der europäische Supercup.

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