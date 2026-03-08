Abstiegskampf! Affengrubers Elche geht in Villarreal leer aus

Den FC Elche trennen nur noch einen Punkt von den Abstiegsrängen.

Nach dem Remis von Mallorca gegen Levante trennt das Team von ÖFB-Legionär David Affengruber nur noch ein Punkt von Platz 18. In der 27. Runde von LaLiga kann Elche beim FC Villarreal nicht anschreiben und verliert mit 1:2.

Die Partie beginnt überraschend offen, wobei die Gäste unter Eder Sarabia zunächst mutig auftreten. Bereits früh prüft Alvaro Rodriguez (2.) den Schlussmann der Hausherren, scheitert jedoch.

In der 31. Minute schlagen die Gastgeber eiskalt zu: Tajon Buchanan besorgt nach Vorarbeit von Pape Gueye die Führung. Villarreal nutzt das Momentum und legt noch vor dem Pausentee nach, als Santiago Mourino (41.) ein Zuspiel von Santi Comesana zum 2:0 verwertet. Trotz weniger Ballbesitz geht es für die Hausherren mit einer komfortablen Führung in die Kabine.

Später Anschluss reicht nicht

Auch nach dem Seitenwechsel geben sich die Gäste nicht geschlagen. Rafa Mir (51.) findet erneut seinen Meister im Villarreal-Keeper, der seine Mannschaft im Spiel hält.

Auf der Gegenseite verpassen es die Hausherren, den Sack endgültig zuzumachen: Sowohl Pape Gueye (56.) als auch Georges Mikautadze (56.) scheitern am gegnerischen Torwart. Das Spiel bleibt intensiv, wobei Elche weiterhin viel Ballbesitz verzeichnet (insgesamt 61 Prozent).

Die Bemühungen werden spät belohnt, als Joker Andre Silva (82.) per Kopf nach Vorlage von Martim Neto den 2:1-Anschlusstreffer markiert. In der Schlussphase wirft Elche alles nach vorne, doch Villarreal rettet den knappen Vorsprung über die Zeit.