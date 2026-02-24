These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

Johannes Hofer: So ein Schritt klingt immer sehr ehrenhaft und oft einfach. Aber das eigens Aufgebaute hinter sich zu lassen, ist doch immer das Schwierigste im Leben.

Was aktuell in Südlondon passiert, ist die Blaupause von Oliver Glasners Karriere. Wieder einmal hat er einen Verein in ungeahnte Sphären geführt. Wieder einmal kann oder will der Klub dann nicht mit seinen Ambitionen mithalten. Das war bei Wolfsburg und Frankfurt schon so, das ist nun bei Palace der Fall.

In Phasen wie diesen sucht der Innviertler die Flucht nach vorne, kritisiert mantraartig die Transferpolitik. Das wirkt bei den Engländern aktuell zunächst paradox, weil es ja verhältnismäßig große Transfers gegeben hat. Aber trotzdem hat das Team nicht mehr die Qualität wie vor einem Jahr.

Ein Blick ins Archiv zeigt, dass Glasner Vereine immer erst nach Abschluss einer Saison verlässt. Ein vorzeitiges Ende könnte aus meiner Sicht nur passieren, wenn er mit den Engländern in wirklich aussichtlose Abstiegssorgen gerät. Am Ende bleibt, dass er mit dem FA-Cup den ersten Titel der Vereinsgeschichte geholt hat. Irgendwann werden sie ihm im London Borough of Croydon eine Statue bauen.

Florian Gabriel: Ein sofortiger Schlussstrich? Das wäre nicht Glasner. Und es wäre vor allem zu einfach.

Ja, die vergangenen Wochen waren laut. Ja, seine Kritik an der Transferpolitik war ungewöhnlich deutlich. Aber genau das gehört zu seinem Profil: Glasner ist kein Verwalter, er ist ein Antreiber. Wenn er merkt, dass ein Klub sportlich stehen bleibt, legt er den Finger in die Wunde – auch öffentlich.

Dass Crystal Palace im Sommer investiert hat, ändert nichts daran, dass Qualität nicht nur eine Frage der Ablösesumme ist. Entscheidend ist, ob das Gesamtgefüge stärker geworden ist. Und genau daran darf man zweifeln.

Ein vorzeitiger Abgang würde wie eine Flucht wirken – und das passt nicht zu seinem Selbstverständnis. Glasner weiß, was er in Südlondon aufgebaut hat. Mit der UEFA Conference League bietet sich zudem noch eine letzte große Chance: Europacup kann er – das hat er in Frankfurt bewiesen.