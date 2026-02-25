NEWS

Trotz Sperre: Prestianni trainiert im Bernabeu

Der junge Argentinier hat trotz des jüngsten Eklat die Reise nach Madrid angetreten.

Trotz Sperre: Prestianni trainiert im Bernabeu Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die UEFA entschied aufgrund des Vorwurfs einer rassistischen Beleidigung, Gianluca Prestianni zumindest für das Playoff-Rückspiel gegen Real zu sperren (hier nachlesen >>>).

Grundlage soll ein Zwischenbericht zum Vorfall sein. Benfica hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und nun trainiert der Argentinier mit der Mannschaft von José Mourinho in Vorbereitung auf das Spiel im Bernabeu, wie Aufnahmen zeigen.

Dass die UEFA die Entscheidung noch widerruft und Prestianni im Spiel gegen Real Madrid (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auflaufen wird, gilt dennoch als nahezu ausgeschlossen.

Vor 15 Jahren: Mourinhos Meisterwerk gegen Peps Barca

Die Ausgangslage
Mourinhos Anti-These zum "absoluten Fußball"

Slideshow starten

8 Bilder

Mehr zum Thema

These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

Champions League
8
Nein zu Rassismus! Kompanys Worte sollten zum Denken anregen

Nein zu Rassismus! Kompanys Worte sollten zum Denken anregen

Champions League
47
Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Champions League
8
Inter geschockt: "Ganz schwer, das zu verkraften"

Inter geschockt: "Ganz schwer, das zu verkraften"

Champions League
11
Sensation perfekt! Bodö/Glimt wirft Inter aus der CL

Sensation perfekt! Bodö/Glimt wirft Inter aus der CL

Champions League
13
Champions League LIVE: Konferenz mit Inter Mailand - Bodö/Glimt

Champions League LIVE: Konferenz mit Inter Mailand - Bodö/Glimt

Champions League
Atletico steht nach Kantersieg gegen Brügge im CL-Achtelfinale

Atletico steht nach Kantersieg gegen Brügge im CL-Achtelfinale

Champions League

Kommentare

UEFA Champions League Fußball Real Madrid Estadio Santiago Bernabeu Benfica Lissabon Jose Mourinho