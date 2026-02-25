Trotz Sperre: Prestianni trainiert im Bernabeu

Die UEFA entschied aufgrund des Vorwurfs einer rassistischen Beleidigung, Gianluca Prestianni zumindest für das Playoff-Rückspiel gegen Real zu sperren (hier nachlesen >>>).

Grundlage soll ein Zwischenbericht zum Vorfall sein. Benfica hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und nun trainiert der Argentinier mit der Mannschaft von José Mourinho in Vorbereitung auf das Spiel im Bernabeu, wie Aufnahmen zeigen.

Dass die UEFA die Entscheidung noch widerruft und Prestianni im Spiel gegen Real Madrid (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auflaufen wird, gilt dennoch als nahezu ausgeschlossen.