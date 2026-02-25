Real Madrid Real Madrid RMA SL Benfica SL Benfica BEN
Heute 21:00 Uhr
1 1.63
X 4.30
2 4.90
  • TV-News
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Hier siehst du Real Madrid gegen Benfica im TV

Die Königlichen empfangen die Mourinho-Elf nach einem umstrittenen Hinspiel im Bernabéu. Dieser Anbieter zeigt das Spiel live:

Hier siehst du Real Madrid gegen Benfica im TV Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kann Benfica Lissabon erneut gegen Real Madrid überraschen?

Im Bernabeu empfängen die Madrilenen zum Playoff-Rückspiel Benfica (ab 21.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Die letzten Duelle dieser zwei Klubs sorgten auf völlig unterschiedliche Art für Aufruhr. Am letzten Spieltag der Ligaphase schlug Benfica die "Königlichen" dank Trubins Last-Minute-Tormanntors mit 4:2, was die Portugiesen überhaupt erst in die Playoffs brachte.

Und dort wartete wieder Real auf "As Águias". Beim 1:0-Auswärtssieg Reals stand nach der Partie aber nicht das Sportliche im Fokus.

Prestianni gesperrt

Stattdessen sorgte Gianluca Prestianni für einen Eklat, als er Reals Vinicius Junior laut dem Brasilianer rassistisch beleidigt haben soll. Darum wurde der Argentinier auch von der UEFA für das Rückspiel gegen Real gesperrt.

ÖFB-Star David Alaba könnte nach 90 Minuten in der Liga wieder eine Option für die Startelf sein.

Wenn du die Partie von zu Hause aus mitverfolgen willst, kannst du das mit CANAL+ tun. Der Streaming-Anbieter überträgt ab 20:00 Uhr live.

Schon ab 12,50 Euro pro Monat kannst du auf die Dienste von CANAL+ zugreifen. Alle Informationen dazu findest du hier >>>

Mehr zum Thema

Trotz Sperre: Prestianni trainiert im Bernabeu

Trotz Sperre: Prestianni trainiert im Bernabeu

Champions League
1
These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

Champions League
8
Weltmeister mit Kritik: Alaba "hat nicht das Niveau" für Real

Weltmeister mit Kritik: Alaba "hat nicht das Niveau" für Real

La Liga
Ewige Torschützenliste der Champions League

Ewige Torschützenliste der Champions League

Champions League
38
Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Champions League
8
Nein zu Rassismus! Kompanys Worte sollten zum Denken anregen

Nein zu Rassismus! Kompanys Worte sollten zum Denken anregen

Champions League
42
Inter geschockt: "Ganz schwer, das zu verkraften"

Inter geschockt: "Ganz schwer, das zu verkraften"

Champions League
21

Kommentare

UEFA Champions League Fußball Real Madrid Benfica Lissabon TV-Programm