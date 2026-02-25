Hier siehst du Real Madrid gegen Benfica im TV

Kann Benfica Lissabon erneut gegen Real Madrid überraschen?

Im Bernabeu empfängen die Madrilenen zum Playoff-Rückspiel Benfica (ab 21.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Die letzten Duelle dieser zwei Klubs sorgten auf völlig unterschiedliche Art für Aufruhr. Am letzten Spieltag der Ligaphase schlug Benfica die "Königlichen" dank Trubins Last-Minute-Tormanntors mit 4:2, was die Portugiesen überhaupt erst in die Playoffs brachte.

Und dort wartete wieder Real auf "As Águias". Beim 1:0-Auswärtssieg Reals stand nach der Partie aber nicht das Sportliche im Fokus.

Prestianni gesperrt

Stattdessen sorgte Gianluca Prestianni für einen Eklat, als er Reals Vinicius Junior laut dem Brasilianer rassistisch beleidigt haben soll. Darum wurde der Argentinier auch von der UEFA für das Rückspiel gegen Real gesperrt.

ÖFB-Star David Alaba könnte nach 90 Minuten in der Liga wieder eine Option für die Startelf sein.

