Brentford kommt gegen Wolves nicht über Remis hinaus

Der FC Brentford trennt sich in der 30. Runde der Premier League mit 2:2 von den Wolverhampton Wanderers.

Dabei beginnt das Spiel für die favorisierten "Bees" eigentlich nach Wunsch. In Minute 22 geht das Heimteam durch ein Tor von Michael Kayode in Führung, per Kopf stellt der Angreifer auf 1:0. Igor Thiago legt in der 37. Minute nach: Einen Querpass nach toller Vorarbeit von Ouattara braucht er nur mehr ins leere Tor zu schieben - 2:0.

Noch vor der Pause gelingt den "Wolves" aber der Anschlusstreffer. Adam Armstrong vollendet aus 16 Metern zum 2:1 (44.). Mit dem 2:2-Ausgleichstreffer sichert Tolu Arokodare dem Tabellen-Schlusslicht in Minute 77 dann sogar noch einen Punkt.

Während die Wolverhampton Wanderers trotz des Punktgewinns weiter am Tabellenende verharren, lässt Brentford im Kampf um das internationale Geschäft wichtige Punkte liegen.