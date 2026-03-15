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Kurios! Ter Stegen darf bei Barca-Präsidentenwahl nicht abstimmen
Der aktuell verliehene deutsche Schlussmann blitzt im katalonischen Wahllokal ab.
Am Sonntag steht neben dem Heimspiel gegen Sevilla (zum Spielbericht >>>) auch die Präsidentschaftswahl bei Barcelona auf dem Programm.
Die 105.000 Mitglieder dürfen zwischen Amtsinhaber Joan Laporta und Victor Font wählen.
Nicht stimmberechtigt ist allerdings der aktuell an Girona verliehene Marc-André ter Stegen.
Der Deutsche ist zwar vor Ort und will sein Kreuz machen – doch sein Name steht nicht im Wählerverzeichnis der Katalanen. Deshalb wird er abgewiesen.
Aktuell ist der 33-Jährige verletzt. Mit einem Comeback wird laut der "Bild" erst Mitte April gerechnet.