Kurios! Ter Stegen darf bei Barca-Präsidentenwahl nicht abstimmen

Am Sonntag steht neben dem Heimspiel gegen Sevilla (zum Spielbericht >>>) auch die Präsidentschaftswahl bei Barcelona auf dem Programm.

Die 105.000 Mitglieder dürfen zwischen Amtsinhaber Joan Laporta und Victor Font wählen.

Nicht stimmberechtigt ist allerdings der aktuell an Girona verliehene Marc-André ter Stegen.

Der Deutsche ist zwar vor Ort und will sein Kreuz machen – doch sein Name steht nicht im Wählerverzeichnis der Katalanen. Deshalb wird er abgewiesen.

Aktuell ist der 33-Jährige verletzt. Mit einem Comeback wird laut der "Bild" erst Mitte April gerechnet.