Fiorentina verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Mit einem wichtigen 4:1-Sieg gegen Cremonese verschafft sich die Fiorentina im Abstiegskampf etwas Luft.

Der Führungstreffer für die Fiorentina fällt in der 25. Minute. Fabiano Parisi setzt sich gegen Floriani Mussolini durch. Durch die Beine von Keeper Emil Audero trifft er zum 0:1. Nur wenige Minuten später legen die Gäste nach: Robin Gosens bedient Roberto Piccoli mit einem starken Zuspiel, der erhöht auf 0:2 (32.). Rasch nach Wiederanpfiff erzielt Dodo den dritten Treffer. Mit einer starken Einzelaktion schüttelt er gleich drei Cremonese-Spieler ab und trifft überlegen zur Vorentscheidung (49.).

Auf der Gegenseite trifft David Okereke noch zum Anschlusstor (57.). Spätestens mit dem 4:1 von Albert Gudmundsson ist das Spiel aber entschieden.

In der Tabelle klettert Fiorentina auf Rang 16 (28 Punkte), Cremonese ist mit 24 Zählern weiterhin auf Rang 18.