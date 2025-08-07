Überraschung! Barca verliert Abwehrchef an Ronaldo-Klub

Beim FC Barcelona bahnt sich ein überraschender Abgang an!

Routinier Inigo Martinez steht unmittelbar vor einem Wechsel in die saudische Pro League zu Al-Nassr. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano am Donnerstagabend.

Zwischen dem 34-jährigen Innenverteidiger und dem Ronaldo-Klub soll bereits eine Einigung bestehen. Martinez würde in Barcelona seinen eigentlich noch bis 2026 gültigen Vertrag auflösen und dann einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison in Saudi-Arabien unterschreiben.

Laut Romano aktivierte der Abwehrspieler eine Klausel, die es ihm ermöglichte vorzeitig aus seinem Vertrag auszusteigen.

Der Spanier wechselte erst vor zwei Jahren von Athletic Bilbao ablösefrei zu den Katalanen. Unter Hansi Flick war der Linksfuß gesetzt und agierte neben Youngster Pau Cubarsi als Abwehrchef in der Viererkette. Insgesamt machte er 71 Pflichtspiele für Barca und gewann 2024/25 das Double.

