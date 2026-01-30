NEWS

Sabitzer könnte bereits am Wochenende zurückkehren

Wegen muskulärer Probleme fehlte der ÖFB-Kicker zwei Wochen. Kovac will ein Comeback gegen Heidenheim nicht ausschließen.

Sabitzer könnte bereits am Wochenende zurückkehren Foto: © GETTY
Kann Marcel Sabitzer schon am kommenden Sonntag wieder spielen?

Seit zwei Wochen fehlt der Mittelfeldmann dem BVB wegen muskulärer Probleme. Die haben sich mittlerweile schon stark verringert. Denn wie Cheftrainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz verrät, könne Sabitzer aktuell "viel mehr auf dem Platz" trainieren, als vorher.

Dennoch trainiert "Sabi" einstweilen nur individuell. Da das Match gegen den FC Heidenheim erst am Sonntag um 17.30 Uhr stattfindet, hat Kovac noch Zeit. "Es ist noch nicht ausgeschlossen, dass er zumindest auf der Bank Platz nehmen kann", meint der Trainer, der allerdings kein Risiko eingehen will.

Wieder fit ist dafür Niklas Süle nach Rückenbeschwerden.

