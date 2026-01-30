Das sind die Playoff-Duelle in der UEFA Europa League

Nach der Ligaphase ist vor den Playoffs in der UEFA Europa League!

Während sich die Top acht fix für das Achtelfinale qualifiziert haben, müssen die Plätze neun bis 24 nun in die Playoffs.

In den Play-offs der K.-o.-Phase können Mannschaften auf andere Teams aus demselben nationalen Verband treffen. Die Vereine können auch auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.

Die Auslosung in Nyon ergab folgende acht Duelle:

Ludogorets Rasgrad - Ferencvaros Budapest

Dynamo Zagreb - KRC Genk

Celtic Glasgow - VfB Stuttgart

SK Brann - FC Bologna

Panathinaikos - Viktoria Pilsen

PAOK - Celta Vigo

Fenerbahce - Nottingham Forest

OSC Lille - Roter Stern

Entscheidung fällt im Februar

Die Begegnungen finden über zwei Spiele statt, wobei die gesetzte Mannschaft (Ligaphase Platz 9-16) grundsätzlich das Rückspiel zu Hause bestreitet.

Hinspiele: 19. Februar 2026

Rückspiele: 26. Februar 2026

Fix im Achtelfinale sind die Top acht aus der Ligaphase: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg, Roma.