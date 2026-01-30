Das sind die Playoff-Duelle in der UEFA Europa League
Nach der "Königsklasse" wurden nun auch die acht Partien in der Europa League ausgelost.
Nach der Ligaphase ist vor den Playoffs in der UEFA Europa League!
Während sich die Top acht fix für das Achtelfinale qualifiziert haben, müssen die Plätze neun bis 24 nun in die Playoffs.
In den Play-offs der K.-o.-Phase können Mannschaften auf andere Teams aus demselben nationalen Verband treffen. Die Vereine können auch auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.
Die Auslosung in Nyon ergab folgende acht Duelle:
Ludogorets Rasgrad - Ferencvaros Budapest
Dynamo Zagreb - KRC Genk
Celtic Glasgow - VfB Stuttgart
SK Brann - FC Bologna
Panathinaikos - Viktoria Pilsen
PAOK - Celta Vigo
Fenerbahce - Nottingham Forest
OSC Lille - Roter Stern
Entscheidung fällt im Februar
Die Begegnungen finden über zwei Spiele statt, wobei die gesetzte Mannschaft (Ligaphase Platz 9-16) grundsätzlich das Rückspiel zu Hause bestreitet.
Hinspiele: 19. Februar 2026
Rückspiele: 26. Februar 2026
Fix im Achtelfinale sind die Top acht aus der Ligaphase: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg, Roma.