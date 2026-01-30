NEWS

Ex-Sturm-Profi könnte Sprung in die Premier League wagen

Ein Klub aus der Premier League beschäftigt sich mit dem ehemaligen Schlussmann der Grazer.

Ex-Sturm-Profi könnte Sprung in die Premier League wagen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zwischen 2023 und 2025 stand Kjell Scherpen als Brighton-Leihgabe im Tor des österreichischen Meisters SK Sturm Graz. Weil ihm bei den "Seagulls" der Durchbruch verwehrt blieb, wechselte er im Sommer nach Belgien zu Union Saint Gilloise.

Jetzt klopft ein anderer Premier-League-Klub aber offenbar an. Laut "vi.nl" interessiere sich Wolverhampton für den Niederländer. Der Stammklub von LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic könnte Goalie Jose Sa an Nottingham Forst verlieren.

Ob sich Scherpen einen Wechsel vorstellen kann, ist unklar. Die Aussichten bei den "Wolves" sind nicht wirklich rosig: Mit acht Punkten ist man am Tabellenende, es fehlen 17 für die Rettung. Sportlich ist die Lage also nahezu aussichtslos.

Mehr zum Thema

Nach über sieben Jahren: Kainz könnte sich aus Köln verabschieden

Nach über sieben Jahren: Kainz könnte sich aus Köln verabschieden

Deutsche Bundesliga
2
Kein vorzeitiger Bayern-Abgang: Wende bei Leon Goretzka

Kein vorzeitiger Bayern-Abgang: Wende bei Leon Goretzka

Deutsche Bundesliga
Rapid-Flirt Koutsias drängt auf Winter-Abgang

Rapid-Flirt Koutsias drängt auf Winter-Abgang

International
9
Transfer bahnt sich an: Palace greift wohl bei Salzburg-Gegner zu

Transfer bahnt sich an: Palace greift wohl bei Salzburg-Gegner zu

Premier League
1
Fix! Ex-LASK-Stürmer Ljubicic verlässt Union

Fix! Ex-LASK-Stürmer Ljubicic verlässt Union

International
2
Struber: Sturm-Star will England-Deal "so schnell wie möglich"

Struber: Sturm-Star will England-Deal "so schnell wie möglich"

Bundesliga
9
Sturm Graz verleiht wohl Sommereinkauf nach Schweden

Sturm Graz verleiht wohl Sommereinkauf nach Schweden

Bundesliga
11

Kommentare

Fußball Fußball International Gerüchteküche Transfermarkt Wolverhampton Wanderers Union Saint Gilloise Kjell Scherpen