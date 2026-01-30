Ex-Sturm-Profi könnte Sprung in die Premier League wagen

Zwischen 2023 und 2025 stand Kjell Scherpen als Brighton-Leihgabe im Tor des österreichischen Meisters SK Sturm Graz. Weil ihm bei den "Seagulls" der Durchbruch verwehrt blieb, wechselte er im Sommer nach Belgien zu Union Saint Gilloise.

Jetzt klopft ein anderer Premier-League-Klub aber offenbar an. Laut "vi.nl" interessiere sich Wolverhampton für den Niederländer. Der Stammklub von LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic könnte Goalie Jose Sa an Nottingham Forst verlieren.

Ob sich Scherpen einen Wechsel vorstellen kann, ist unklar. Die Aussichten bei den "Wolves" sind nicht wirklich rosig: Mit acht Punkten ist man am Tabellenende, es fehlen 17 für die Rettung. Sportlich ist die Lage also nahezu aussichtslos.