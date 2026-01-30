Ex-LASK-Stürmer Ljubicic vor Union-Abgang

Für Marin Ljubicic bahnt sich eine neue Aufgabe an!

Der 23-jährige Stürmer wechselte im Februar 2025 für 4,5 Millionen Euro vom LASK in die deutsche Bundesliga zu Union Berlin. Bei den "Eisernen" kam der Kroate jedoch nie richtig an.

In der laufenden Saison machte Ljubicic in der Bundesliga nur 20 Minute, traf dafür aber zweimal.

Jetzt wechselt er nach Informationen von "Sky" eine Etage tiefer in die zweite Bundesliga.

Medizincheck am Freitag

So soll sich sein Arbeitgeber Union Berlin mit Fortuna Düsseldorf auf eine Leihe bis zum Saisonende geeinigt haben.

Der Medizincheck ist für Freitag angesetzt. Auch der FC Schalke 04 zeigte Interesse, entschied sich letztlich jedoch für eine Verpflichtung von Edin Džeko.