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Ex-Salzburg-Coach bei Lausanne entlassen

Nach drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen findet die Amtszeit des Deutschen ein jähes Ende.

Ex-Salzburg-Coach bei Lausanne entlassen Foto: © GETTY
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Nach 50 Spielen an der Seitenlinie ist die Amtszeit von Peter Zeidler bei Lausanne-Sport bereits wieder zu Ende Am Donnerstag gab der Schweizer Erstligist die Trennung vom ehemaligen Salzburg-Trainer bekannt.

Der Klub befindet sich aktuell in einer Formkrise, drei der letzten vier Pflichtspiele gingen verloren, dabei kassierte die Mannschaft insgesamt zehn Gegentreffer.

Bis Saisonende übernehmen Co-Trainer Markus Neumayr und Migjen Basha, zuletzt Co-Trainer von Lausanne II, die Mannschaft interimistisch. Fünf Spiele sind in der Meisterschaft noch ausständig. Das Team von Salzburg-Leihspieler Gaoussou Diakité steht aktuell auf dem neunten Tabellenplatz.

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