Ex-Salzburg-Coach bei Lausanne entlassen
Nach drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen findet die Amtszeit des Deutschen ein jähes Ende.
Nach 50 Spielen an der Seitenlinie ist die Amtszeit von Peter Zeidler bei Lausanne-Sport bereits wieder zu Ende Am Donnerstag gab der Schweizer Erstligist die Trennung vom ehemaligen Salzburg-Trainer bekannt.
Der Klub befindet sich aktuell in einer Formkrise, drei der letzten vier Pflichtspiele gingen verloren, dabei kassierte die Mannschaft insgesamt zehn Gegentreffer.
Bis Saisonende übernehmen Co-Trainer Markus Neumayr und Migjen Basha, zuletzt Co-Trainer von Lausanne II, die Mannschaft interimistisch. Fünf Spiele sind in der Meisterschaft noch ausständig. Das Team von Salzburg-Leihspieler Gaoussou Diakité steht aktuell auf dem neunten Tabellenplatz.