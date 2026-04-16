Nach 50 Spielen an der Seitenlinie ist die Amtszeit von Peter Zeidler bei Lausanne-Sport bereits wieder zu Ende Am Donnerstag gab der Schweizer Erstligist die Trennung vom ehemaligen Salzburg-Trainer bekannt.

Der Klub befindet sich aktuell in einer Formkrise, drei der letzten vier Pflichtspiele gingen verloren, dabei kassierte die Mannschaft insgesamt zehn Gegentreffer.

Bis Saisonende übernehmen Co-Trainer Markus Neumayr und Migjen Basha, zuletzt Co-Trainer von Lausanne II, die Mannschaft interimistisch. Fünf Spiele sind in der Meisterschaft noch ausständig. Das Team von Salzburg-Leihspieler Gaoussou Diakité steht aktuell auf dem neunten Tabellenplatz.