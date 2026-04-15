"Diebstahl!" - Barca-Star schimpft nach CL-Aus über Schiris

Der FC Barcelona startete eigentlich heroisch in das Rückspiel in der UEFA Champions League bei Atletico Madrid. Das 0:2 aus dem Hinspiel wurde nach 24 Minuten egalisiert, ehe Atletico in der 31. Minute durch Ademola Lookman entscheidend auf 1:2 verkürzte.

Wirkungslos zusehen musste Barcelona-Star Raphinha. Aktuell fällt der Brasilianer verletzungsbedingt aus, nach dem Spiel war er aber mehr als angefressen.

Raphinha spricht von Diebstahl

Den Atletico-Fans machte er noch auf dem Spielfeld Andeutungen, dass im Halbfinale sowieso Schluss sei. Auch in die Mikrofone der anwesenden Journalisten sagte er seine Meinung.

Von einem "Diebstahl" war die Rede. Den Schiedsrichter bezeichnet er als "sehr schlecht". "Unglaublich, welche Entscheidungen sie getroffen haben. Ich weiß nicht, wie viele Fouls Atletico heute begangen hat - und der Schiedsrichter zeigt ihnen nicht eine einzige Gelbe Karte ...", so Raphinha.

Schiedsrichter Clement Turpin kann an dem Abend trotz Raphinha-Kritik aber wohl kein schwerwiegender Fehler unterstellt werden. Das 3:1 durch Ferran Torres wurde zurecht aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. Eric Garcia sah in der 80. Minute nach VAR-Einsicht richtigerweise aufgrund einer Notbremse Rot.

Flick sieht unverdienten Sieger

Der Brasilianer hat aber auch noch das Hinspiel im Kopf. "Es ist ja in Ordnung, in einem Spiel einen Fehler zu machen - aber gleich in zwei am Stück?! Das kann ich nicht verstehen. Ich würde wirklich gerne verstehen, warum die Schiedsrichter solche Angst davor haben, dass Barcelona gewinnt", schimpft der 29-Jährige.

Damals flog Pau Cubarsi mit Rot vom Platz, Barcelona wurde ein Elfmeter nach ausgeführtem Abstoß und versehentlichem Handspiel des Atletico-Verteidigers verwehrt.

Cheftrainer Hansi Flick ist ebenso enttäuscht: "Wenn man beide Spiele insgesamt betrachtet, waren wir deutlich besser als Atletico."

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Konter vom Atletico-Goalie

Auf Raphinhas Kritik gibt es aber auch eine Antwort aus dem Madrider Lager.

"Man kann einfach nicht davon sprechen, dass ihnen dieses Spiel gestohlen wurde. Es ist verrückt, das so darzustellen. Er tut so, als hätten sie drei Elfmeter und wir vier Rote Karten bekommen müssen. Wir haben das Ding auf dem Platz gewonnen und sie auswärts 2:0 geschlagen", kontert Goalie Juan Musso.