ManCity-Innenverteidiger Gvardiol trifft Zukunftsentscheidung

Joško Gvardiol bleibt Manchester City auch in den kommenden Jahren erhalten.

Wie der englische Vizemeister am Dienstag mitteilt, hat der kroatische Nationalspieler seinen ursprünglich bis 2028 laufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Medienberichten zufolge bindet sich der 24-Jährige nun bis 2031 an die "Skyblues" und erhält zudem eine deutliche Gehaltserhöhung.

Gvardiol beendet Wechsel-Spekulationen

Mit der Unterschrift sind auch Spekulationen über einen möglichen Sommerwechsel vom Tisch. Gvardiol war zuletzt unter anderem mit Real Madrid und FC Barcelona in Verbindung gebracht worden.

Stattdessen bekennt er sich klar zu Manchester City, wo er unter dem neuen Cheftrainer Enzo Maresca als einer der Schlüsselspieler gilt.

Gvardiol wechselte im Sommer 2023 für rund 90 Millionen Euro von RB Leipzig zu Manchester City. Seither absolvierte der Innenverteidiger 122 Pflichtspiele, erzielte 13 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.

Zudem gewann er mit den "Citizens" die Premier League, den FA Cup, den Carabao Cup sowie die Klub-WM.

Vergangene Saison mit Schienbeinbruch out

Die vergangene Saison verlief für den Kroaten allerdings nicht nach Plan. Wegen eines Schienbeinbruchs kam er lediglich auf 25 Pflichtspieleinsätze.

Zur Weltmeisterschaft meldete sich Gvardiol jedoch rechtzeitig zurück und stand bis zum Ausscheiden im Sechzehntelfinale in jeder Partie über die volle Distanz auf dem Platz.