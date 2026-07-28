NEWS

ManCity-Innenverteidiger Gvardiol trifft Zukunftsentscheidung

Der kroatische Nationalspieler wird seit Wochen mit einem Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Nun hat der 24-Jährige eine Entscheidung getroffen.

ManCity-Innenverteidiger Gvardiol trifft Zukunftsentscheidung Foto: © IMAGO / News Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Joško Gvardiol bleibt Manchester City auch in den kommenden Jahren erhalten.

Wie der englische Vizemeister am Dienstag mitteilt, hat der kroatische Nationalspieler seinen ursprünglich bis 2028 laufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Medienberichten zufolge bindet sich der 24-Jährige nun bis 2031 an die "Skyblues" und erhält zudem eine deutliche Gehaltserhöhung.

Gvardiol beendet Wechsel-Spekulationen

Mit der Unterschrift sind auch Spekulationen über einen möglichen Sommerwechsel vom Tisch. Gvardiol war zuletzt unter anderem mit Real Madrid und FC Barcelona in Verbindung gebracht worden.

Stattdessen bekennt er sich klar zu Manchester City, wo er unter dem neuen Cheftrainer Enzo Maresca als einer der Schlüsselspieler gilt.

Gvardiol wechselte im Sommer 2023 für rund 90 Millionen Euro von RB Leipzig zu Manchester City. Seither absolvierte der Innenverteidiger 122 Pflichtspiele, erzielte 13 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.

Zudem gewann er mit den "Citizens" die Premier League, den FA Cup, den Carabao Cup sowie die Klub-WM.

Vergangene Saison mit Schienbeinbruch out

Die vergangene Saison verlief für den Kroaten allerdings nicht nach Plan. Wegen eines Schienbeinbruchs kam er lediglich auf 25 Pflichtspieleinsätze.

Zur Weltmeisterschaft meldete sich Gvardiol jedoch rechtzeitig zurück und stand bis zum Ausscheiden im Sechzehntelfinale in jeder Partie über die volle Distanz auf dem Platz.

Mehr zum Thema

ManCity-Tormann Trafford sprengt Transfer-Rekord - erneut!

ManCity-Tormann Trafford sprengt Transfer-Rekord - erneut!

Premier League
Fix! Ex-Sturm-Goalie unterschreibt in der Premier League

Fix! Ex-Sturm-Goalie unterschreibt in der Premier League

Premier League
21
Glasner bei Nottingham: Diese Millionen-Deals könnten anstehen

Glasner bei Nottingham: Diese Millionen-Deals könnten anstehen

Premier League
1
Ndukwe-Leihe zum FAK? "Gespräche haben stattgefunden, aber..."

Ndukwe-Leihe zum FAK? "Gespräche haben stattgefunden, aber..."

Premier League
25
Chelsea will Ex-Sturm-Angreifer gleich wieder loswerden

Chelsea will Ex-Sturm-Angreifer gleich wieder loswerden

Premier League
44
England testet kuriose Regel gegen Goalie-Zeitspiel

England testet kuriose Regel gegen Goalie-Zeitspiel

Premier League
Ndukwe: Konkrete Gespräche mit vier Klubs

Ndukwe: Konkrete Gespräche mit vier Klubs

Premier League
23

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Manchester City Transfermarkt Josko Gvardiol