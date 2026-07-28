Startet nun Pervan? Wolfsburg-Stammtorhüter fällt wochenlang aus

Schlechte Nachrichten für den VfL Wolfsburg.

Der Bundesliga-Absteiger muss mehrere Wochen auf Stammtorhüter Timon Wellenreuther verzichten. Der Neuzugang von Feyenoord Rotterdam zog sich im Testspiel gegen Olympique Lyon am vergangenen Freitag eine Knieverletzung zu und dürfte nun auch den Saisonstart in der 2. Bundesliga verpassen.

Schon am 8. Juli wollen die "Wölfe" gegen den 1. FC Kaiserslautern ihre Aufstiegsambition untermauern – wer bei der Auftaktpartie im Tor steht, ist allerdings völlig unklar. Womöglich springt erneut ÖFB-Legionär Pavao Pervan ein, der seit acht Jahren als Ersatztorhüter bei dem Zweitligisten unter Vertrag steht.

Der 38-Jährige kann die Erfahrung von 34 Bundesligaspielen vorweisen, sieht sich aber mit einem deutlich jüngeren Kontrahenten konfrontiert.

Debütiert ein 18-Jähriger bei Wolfsburg?

Mit dem 18-jährigen Polen Jakub Zielinski steht bei den "Wölfen" nämlich ein großes Torhütertalent unter Vertrag, das ebenfalls auf Einsatzzeit lauert.

Schon nach der Auswechslung Wellenreuthers im letzten Testspiel sprang der 18-Jährige ein.

Ob Neo-Cheftrainer Tobias Strobl aber auch in einem Pflichtspiel auf Zielinski setzt, oder doch die Erfahrung Pervans bevorzugt, ist offen. Sein letztes Pflichtspiel bestritt der ehemalige LASK-Keeper im April 2024.

Auch Grabara eine Option

Nicht völlig ausgeschlossen, aber doch unrealistisch wäre ein Einsatz von Kamil Grabara. Der jahrelange Stammtorhüter der "Wölfe" steht zwar weiterhin beim Verein unter Vertrag, hat seinen Wechselwunsch aber klar hinterlegt und will den Verein unbedingt verlassen.

Konkrete Anfragen soll es aber noch nicht geben, weswegen er aktuell noch beim VfL Wolfsburg mittrainiert.