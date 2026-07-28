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ManCity-Tormann Trafford sprengt Transfer-Rekord - erneut!

Der englische Nationaltormann steht vor einem Wechsel innerhalb der Premier League - und das für sehr viel Geld.

ManCity-Tormann Trafford sprengt Transfer-Rekord - erneut! Foto: © IMAGO / Every Second Media
Textquelle: © LAOLA1
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Vor kurzem war James Trafford noch mit England bei der Fußball-WM in Amerika im Einsatz, nun scheint sich ein Transfer anzubahnen.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, steht der 23-jährige Torhüter vor einem Wechsel von Manchester City zu Leeds United.

Die "Whites" dürften für den Transfer keine Kosten scheuen. Demnach haben sich die beiden Vereine bereits auf eine Ablösesumme von 46,8 Millionen Euro plus Boni geeinigt.

Eigenen Transfer-Rekord übertroffen

Damit übertrifft Trafford seinen eigenen Rekord als teuerster englischer Torhüter der Geschichte. Diesen hat der Schlussmann nämlich erst im vergangenen Jahr aufgestellt, als Manchester City 31,2 Millionen Euro an den FC Burnley überwies.

Bei den "Skyblues" war Trafford in der vergangenen Saison aber meist nur zweite Wahl hinter Gianluigi Donnarumma. Insgesamt absolvierte er 17 Spiele für Manchester City.

Bei Leeds United ist der Keeper als Nummer eins geplant. Bei den "Whites" steigt Trafford übrigens zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte auf.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

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