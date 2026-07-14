Schwere Knieverletzung? Barca bangt um Mittelfeld-Star

Schlechte Nachrichten für den FC Barcelona!

Wie die spanische "Marca" am Dienstag berichtet, soll sich Frenkie de Jong eine schwere Knieverletzung zugezogen haben. Laut dem Bericht würde der Niederländer damit wohl rund vier Monate ausfallen.

Im Verein herrscht wohl große Besorgnis, da vom Schlimmsten ausgegangen wird, wie es heißt. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus. De Jong wird sich in den kommenden Tagen mehreren Untersuchungen unterziehen.

Ein langfristiger Ausfall des 29-Jährigen wäre ein herber Verlust für die Katalanen. De Jong ist unter Hansi Flick im Mittelfeld an der Seite von Pedri gesetzt, absolvierte in der vergangenen Saison 38 Spiele (ein Tor, acht Vorlagen).