NEWS

Schwere Knieverletzung? Barca bangt um Mittelfeld-Star

Der Niederländer hat sich wohl eine schwere Knieverletzung zugezogen. Eine genaue Diagnose gebe es aber noch nicht.

Schwere Knieverletzung? Barca bangt um Mittelfeld-Star Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schlechte Nachrichten für den FC Barcelona!

Wie die spanische "Marca" am Dienstag berichtet, soll sich Frenkie de Jong eine schwere Knieverletzung zugezogen haben. Laut dem Bericht würde der Niederländer damit wohl rund vier Monate ausfallen.

Im Verein herrscht wohl große Besorgnis, da vom Schlimmsten ausgegangen wird, wie es heißt. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus. De Jong wird sich in den kommenden Tagen mehreren Untersuchungen unterziehen.

Ein langfristiger Ausfall des 29-Jährigen wäre ein herber Verlust für die Katalanen. De Jong ist unter Hansi Flick im Mittelfeld an der Seite von Pedri gesetzt, absolvierte in der vergangenen Saison 38 Spiele (ein Tor, acht Vorlagen).

Mehr zum Thema

Laporta bestätigt Transfer: "Freuen uns sehr auf Adeyemi"

Laporta bestätigt Transfer: "Freuen uns sehr auf Adeyemi"

La Liga
11
Verliert Hütter einen wichtigen Stammspieler?

Verliert Hütter einen wichtigen Stammspieler?

Deutsche Bundesliga
100-Millionen-Transfer für WM-Shootingstar Bouaddi?

100-Millionen-Transfer für WM-Shootingstar Bouaddi?

Premier League
5
Arsenal gibt Offensiv-Star ab - Neuzugang im Anflug

Arsenal gibt Offensiv-Star ab - Neuzugang im Anflug

Premier League
3
Über 50 Millionen! Kroatien-Youngster wird Svoboda-Abwehrkollege

Über 50 Millionen! Kroatien-Youngster wird Svoboda-Abwehrkollege

Premier League
Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

International
6
Nach Inter-Aus: Yann Sommer hat einen neuen Verein

Nach Inter-Aus: Yann Sommer hat einen neuen Verein

Serie A
1

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Frenkie de Jong FC Barcelona Knieverletzung