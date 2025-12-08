Schock für Real! Defensiv-Garant verletzt out

Schlechte Nachrichten für Real Madrid!

Bei der überraschenden 0:2-Niederlage der "Königlichen" gegen Celta Vigo (Zum Spielbericht >>>) musste Innenverteidiger Eder Militao aufgrund einer Verletzung am linken Oberschenkel in Minute 21 ausgewechselt werden.

Aufgrunddessen soll der 27-Jährige nun längere Zeit ausfallen - der spanische Radiosender "Onda Cero" berichtet gar von einer dreimonatigen Zwangspause.

Militao musste bereits Ende November aufgrung einer Muskelverletzung passen, nun ist der Nationalspieler Brasiliens abermals out.

Bisher absolvierte der Defensivmann 17 Pflichtspiele in der laufenden Saison. Dabei gelangen ihm je ein Tor und Assist.