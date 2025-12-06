Barcelona gewinnt Acht-Tore-Spektakel bei Betis

Die Fans in Sevilla bekommen einiges geboten, allerdings keine Punkte für ihr Team: Betis unterliegt am 15. LaLiga-Spieltag dem FC Barcelona 3:5.

Der Tabellenführer dreht nach einem Doppelschlag von Ferran Torres (11., 13.) den frühen Rückstand durch Antony (6.). Zwei weitere Torerfolge von Roony Bardghji (31.) und erneut Torres (40.) sorgen für eine klare 4:1-Pausenführung der Katalanen.

Barcelona bringt den Auswärtserfolg über die Zeit

Spätestens mit dem fünften Tor durch Lamine Yamal (59.) ist alles entschieden, in der Schlussphase sorgt Betis aber für Ergebniskosmetik: Diego Llorente (85.) und Cucho Hernandez (90./Elfmeter) machen zumindest den Endstand für die Gastgeber erträglicher.

Barcelona (40 Pkt.) führt die Tabelle daher vorübergehend mit vier bzw. fünf Punkten vor Real Madrid (36) und Villarreal (35) an. Dabei prolongiert Villareal mit einem 2:0-Heimerfolg seine Siegesserie. Beide Vereine haben indes eine Partie weniger absolviert.

Atletico Madrid bezieht eine knappe Pleite in Bilbao

Atletico Madrid kassiert indes eine bittere 0:1-Auswärtspleite in Bilbao. Die Gastgeber dürfen dabei dank eines späten Treffers von Alex Berenquer (85.) über den vollen Erfolg jubeln.

Für die Simeone-Elf ist es hingegen nach der 1:3-Pleite in Barcelona die zweite Ligapleite in dieser Woche. Damit verliert Atletico (31) allmählich den Anschluss an das Spitzentrio.