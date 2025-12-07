Heimpleite mit zwei Roten Karten! Bitterer Rückschlag für Real

Real Madrid lässt am Sonntagabend in der 15. Runde der spanischen La Liga wichtige Punkte im Titelkampf liegen.

Die Königlichen müssen sich daheim dem Tabellen-Zehnten Celta de Vigo überraschend mit 0:2 geschlagen geben.

Das entscheidende Tor für die Gäste erzielt Joker Williot Swedberg, der mit einem eleganten Fersler den Ball aus elf Metern ins lange Eck befördert (53.).

Real schwächt sich selbst

Elf Minuten später schwächt sich Real selbst: Fran Garcia trifft den Torschützen in einem Zweikampf am Knöchel und fliegt mit Gelb-Rot vom Platz.

In Unterzahl läuft es wenig überraschend nicht viel besser bei den Madrilenen, die nur selten wirklich gefährlich werden. Superstar Kylian Mbappe hat erst in der 74. Minute seine erste gefährliche Aktion, als er mit einem Heber sein Glück versucht - der Ball landet aber auf dem Celta-Tor.

Im Finish liegen die Nerven bei den Königlichen blank: Alvaro Carreras sieht zunächst die Gelbe Karte wegen einer abfälligen Geste Richtung Schiedsrichter. Kurz danach schubst der Verteidiger auch noch einen Gegenspieler - vor den Augen des Unparteiischen, dem damit nichts anders übrig bleibt, als die Rote Karte zu zücken.

Vier Punkte Rückstand auf Barcelona

Mit nur neun Spielern ergibt sich Real seines Schicksals: Vigo startet in der Nachspielzeit noch einmal einen schnellen Konter, den erneut Swedberg vollendet, indem er Courtois zum 2:0 umkurvt.

Real liegt damit vier Punkte hinter Leader Barcelona auf Rang zwei, kann aber noch von Villarreal (35/15 Spiele) überholt werden.

ÖFB-Teamspieler David Alaba blieb die Real-Blamage übrigens erspart. Xabi Alonso hatte für den Wiener keinen Platz im Kader.