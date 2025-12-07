Bayern erwischen schwieriges Los im Viertelfinale

Die Auslosung für das Viertelfinale im DFB-Pokal hat ein Hammerduell gebracht.

Der FC Bayern trifft in der Runde der letzten acht auf RB Leipzig. Erst das zweite Mal in den vergangenen sechs Saisonen gelang den Münchnern der Einzug ins Viertelfinale. Der letzte Titel stammt aus der Saison 2019/20.

Weiters empfängt Bayer Leverkusen den FC St. Pauli. Zweitligist Hertha Berlin bekommt es mit dem SC Freiburg zu tun. Titelverteidiger VfB Stuttgart zieht ein Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel. Spieltermine sind der 3./4. sowie der 10./11. Februar.