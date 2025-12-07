Lawal-Comeback endet mit klarer Genk-Niederlage

Royal Antwerp setzt sich in der 28. Runde der Jupiler Pro League deutlich mit 3:0 gegen KRC Genk durch.

Die Hausherren legen einen Blitzstart hin: Thibo Somers trifft bereits in der 8. Minute zum 1:0, kurz darauf erhöht Mauricio Benítez per Kopf auf 2:0 (14.). Nach der Pause sorgt Vincent Janssen in der 56. Minute für die Entscheidung.

Lawal und Sattlberger im Einsatz

Tobias Lawal, der Ex-LASK-Torhüter, steht erstmals seit dem 21. September wieder in der Startelf. Eine Knieverletzung hatte ihn wochenlang außer Gefecht gesetzt, danach musste er sich zunächst als Nummer zwei anstellen.

Nikolas Sattlberger, der ehemalige Rapid-Mittelfeldspieler, beginnt ebenfalls für Genk. Er wird zwar zur Halbzeit ausgewechselt, gehört aber grundsätzlich zum Stammpersonal und sammelt fleißig Minuten in der Jupiler Pro League.