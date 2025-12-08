NEWS

ÖFB-Kicker behandelt: Frankfurt feuerte wohl Teamarzt

Der "Bild" zufolge soll Eintracht Frankfurt sich vom österreichischen Teamarzt getrennt haben. Angeblich hat er einen Landsmann vom Gegner behandelt.

Ein 0:6 bei RB Leipzig (Spielbericht >>>). Für Eintracht Frankfurt war es ein Bundesliga-Samstag zum Vergessen.

Hinter den Kulissen soll laut "Bild" ein Österreicher bei den Hessen beurlaubt worden sein. Glaubt man dem Boulevardmedium, so ist der Mannschaftsarzt Dr. Fabian Plachel seinen Job los.

Maßnahme angeblich nicht abgesprochen

Dem Bericht zufolge habe der Österreich beim Auswärtsspiel in Heidenheim Anfang November einen Spieler der gegnerischen Mannschaft behandelt. Demnach sei ÖFB-Legionär Mathias Honsak ins Mannschaftshotel der Eintracht gekommen.

Wie es heißt, sei diese Maßnahme nicht mit dem Klub abgesprochen gewesen. Deshalb sei er anschließend von seinen Aufgaben entbunden worden.

Seit 2022 arbeitete der Österreicher bei Frankfurt, davor war er zwei Jahre Vereinsarzt bei Union Berlin.

