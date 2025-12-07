SSC Napoli SSC Napoli NAP Juventus Turin Juventus Turin JUV
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
NEWS

Napoli nach Sieg über Juventus Serie-A-Spitzenreiter

Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höljund schießt die Neapolitaner mit einem Doppelpack zum Sieg.

Napoli nach Sieg über Juventus Serie-A-Spitzenreiter Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die SSC Napoli ist zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der italienischen Meisterschaft gesprungen.

Die Neapolitaner behielten am Sonntag im Schlager gegen Juventus Turin dank eines Doppelpacks von Ex-Sturm-Graz-Stürmer Rasmus Höjlund (7., 78.) mit 2:1 die Oberhand und zogen um einen Punkt an Inter Mailand vorbei.

AC Milan kann am Montag mit einem Erfolg bei Valentino Lazaros Torino aber wieder nach Punkten gleichziehen und die Spitzenposition zurückerobern.

Dem Siebenten Juve gelang durch Kenan Yildiz (59.) nur der zwischenzeitliche Ausgleich. Einen Dämpfer setzte es auch für den Vierten AS Roma, mit einem 0:1 bei Cagliari gab es keine Punkte.

