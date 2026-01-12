João Cancelo is already in Barcelona and has successfully completed his medical tests. This Tuesday, the official signing ✅— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2026
🔗 The details: https://t.co/GNTGuFM6id pic.twitter.com/IXfs7JkabR
NEWS
Rückkehr nur mehr Formsache: Cancelo vor Unterschrift bei Barca
Der Wechsel des Portugiesen wird am Dienstag mit der Vertragsunterzeichnung offiziell.
Joao Cancelo wird zum FC Barcelona zurückkehren.
Laut Angaben der Katalanen traf der Portugiese am Montag in Barcelona ein, wo er den Medizincheck bestanden hat. Am Dienstag (13:00 Uhr) wird der 31-Jährige die Unterschrift unter seinen Vertrag setzen.
Der Außenverteidiger wird bis zum Saisonende von Saudi-Klub Al-Hilal, wo er zuletzt keine Rolle mehr spielte, an Barca verliehen.
Cancelo spielte bereits in der Saison 2023/24 leihweise für "Blaugrana" und sammelte insgesamt 42 Einsätze.