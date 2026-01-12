NEWS

Rückkehr nur mehr Formsache: Cancelo vor Unterschrift bei Barca

Der Wechsel des Portugiesen wird am Dienstag mit der Vertragsunterzeichnung offiziell.

Rückkehr nur mehr Formsache: Cancelo vor Unterschrift bei Barca Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Joao Cancelo wird zum FC Barcelona zurückkehren.

Laut Angaben der Katalanen traf der Portugiese am Montag in Barcelona ein, wo er den Medizincheck bestanden hat. Am Dienstag (13:00 Uhr) wird der 31-Jährige die Unterschrift unter seinen Vertrag setzen.

Der Außenverteidiger wird bis zum Saisonende von Saudi-Klub Al-Hilal, wo er zuletzt keine Rolle mehr spielte, an Barca verliehen.

Cancelo spielte bereits in der Saison 2023/24 leihweise für "Blaugrana" und sammelte insgesamt 42 Einsätze.

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division FC Barcelona Transfermarkt Al-Hilal Saudi Pro League Joao Cancelo