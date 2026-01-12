Rückkehr nur mehr Formsache: Cancelo vor Unterschrift bei Barca

Joao Cancelo wird zum FC Barcelona zurückkehren.

Laut Angaben der Katalanen traf der Portugiese am Montag in Barcelona ein, wo er den Medizincheck bestanden hat. Am Dienstag (13:00 Uhr) wird der 31-Jährige die Unterschrift unter seinen Vertrag setzen.

Der Außenverteidiger wird bis zum Saisonende von Saudi-Klub Al-Hilal, wo er zuletzt keine Rolle mehr spielte, an Barca verliehen.

Cancelo spielte bereits in der Saison 2023/24 leihweise für "Blaugrana" und sammelte insgesamt 42 Einsätze.